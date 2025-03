Már nincs életveszélyben az újdörögdi baleset sérültje

Ma délután meglátogattam a Honvédkórházban az újdörögdi baleset sérültjeit – tette közzé közösségi oldalán Szalay-Bobrovniczky Kristóf.

A honvédelmi miniszter hozzátette, a kormánytisztviselő hölgy szüleinek személyesen fejezte ki az együttérzését, valamint biztosította támogatásáról a kiképző katonát.

A kezelőorvosok arról tájékoztattak, hogy mindkét sérült állapota stabil, a katona jobban van, a sebesült hölgy pedig jelenleg nincs életveszélyes állapotban

– írta a posztban a miniszter, aki megköszönte az orvosok és ápolók helytállását is.

Mindkét sérültnek minden támogatást megadunk – hangsúlyozta Szalay-Bobrovniczky Kristóf.

Mint arról a Magyar Nemzet is beszámolt, súlyos baleset történt Újdörögdön, ahol kézigránát robbant fel egy fiatal nő kezében a Magyar Honvédség kiképzésén. A nő az egyik oldalon csukló, a másik oldalon alkar elvesztésével járó többszörös repeszsérüléseket szenvedett, emellett lágyrész- és arcsérüléseket is. Megsérült a kiképző katona is, aki szintén lágyrészsérüléseket, valamint csonttörést szenvedett.