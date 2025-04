A DK-nak is ciki lett a pride-párti tüntetés, visszahúzódtak utolsó végváraikba

Elmaradoztak a DK-s politikusok és a DK-s zászlók a mai pride-párti tüntetésről. Alighanem az sem véletlen, hogy a Hadházy Ákos-féle megmozdulással egy időben a párt EP-képviselője és szóvivője a XV. kerületből, két panelház előtt pózolva jelentkezett be a közösségi oldalon. Dobrev Klára és Barkóczi Balázs láthatóan nagyon jól érzik magukat a külvárosi kerületben, amelynek Barkóczi jelenleg az országgyűlési képviselője, és ahol az önkormányzatot is a DK uralja már elég régóta.

„A leghitelesebb párt és legfelkészültebb politikusok!”

A fényt keressék, ne a hangot!

„Hajrá, DK!” – írta Dobrevék képe alá egy lelkes kommentelő.

Jóllehet a DK-nak meg kell majd becsülnie az utolsó végvárakat, ahol politikailag akár még azt is túlélhetik, ha nem jutnak be a parlamentbe jövőre. Erre minden esély megvan, a legtöbb közvélemény-kutatás a bejutási küszöb alá méri a pártot, így elképzelhető, hogy Gyurcsány Ferencék kiesnek a parlamentből. A DK túlélési esélye ebben az esetben a nagy bevétellel rendelkező budapesti kerületi önkormányzatok lehetnek, amelyek közül a XV. mellett a III., a IV., a VII., a XI. és a XVIII. kerületit is ők irányítják.