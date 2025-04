Megbízást teljesített a Republikon Intézet az ukránpárti kutatással

Arról, hogy a Republikon kutatása szerint a Fidesz szavazóinak a két százaléka támogatná a könnyített felvételt és 15 százaléka olyan feltételekkel való felvételét Ukrajnának, ami a többiekre is vonatkozik, Mráz Ágoston Sámuel jelezte: ha elfogadjuk igaznak ezt az adatot, akkor is látni kell, hogy a Fidesz-tábor túlnyomó többsége ellenzi Ukrajna EU-s felvételt. Megjegyezte, hogy a Republikon nem is szokta megtalálni az összes Fidesz-szavazót.

Az elemző véleménye, hogy a Republikon felmérése indirekt módon is megtámogatja a kormány jövő héten induló véleménynyilvánító szavazását Ukrajna uniós tagságáról.

Láthatóan egy nemzeti sorskérdésről szól ez a véleménynyilvánító szavazás, mert ez az, amiről gondolkodnak az emberek, és határozott véleményük is van arról, hogy támogassák-e Ukrajna felvételét vagy sem. Egy kiélezett küzdelem várható e téren

– tette hozzá Mráz Ágoston Sámuel.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: MTI/EPA/Szerhij Dolzsenko)