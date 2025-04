Tömegverekedés volt a bulinegyedben

Vádat emeltek három biztonsági őr és két vendég ellen, akik még 2022-ben verekedtek össze a budapesti bulinegyedben – közölte csütörtökön a Fővárosi Főügyészség. A balhé az egyik játékteremben tört ki, amikor a szolgálatvezető biztonsági őr kizavart a helyről két román férfit, egy harmadikat pedig be sem engedett. A három kitiltott kint várakozott, és beszélgettek az őrrel, hogy tisztázzák, miért nem mehetnek be. A beszélgetésből végül veszekedés, majd verekedés lett. Az egyik őr megütötte az egyik román férfit, aki el is ment a helyről, de a két társa nem hagyta magát.

A biztonsági őrök kétszer is földre vitték az egyik férfit, aki beverte a tarkóját és elveszítette az eszméletét, azonban még ekkor is ütötték.

A másik verekedő vendéget is földre dobta a szolgálatvezető, és társaival együtt a földön rugdosta. Ezután a korábban távozó férfi visszatért, az őrök pedig beszorítottak a fotógépbe és ott, illetve utána azon kívül is kitartóan ütötték. A Fővárosi Főügyészség a három őrt és a verekedésben részt vevő két vendéget csoportos garázdasággal – az egyik vendéget továbbá súlyos testi sértés kísérletével – vádolta meg. A főügyészség az őrökre börtönbüntetést, a két vendégre pedig pénzbüntetést kért.

A tömegverekedésről készült videót ITT tudja megnézni.