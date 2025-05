Követendő és divatos lett a nagycsaládos életforma

Az elmúlt másfél évtizedben a magyar kormány a világ egyik legerősebb családtámogatási rendszerét építette ki, amelynek eredményeként a magyar családok anyagi és lelki értelemben egyaránt jelentősen megerősödtek – fogalmazott a Magyar Nemzetnek a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (KINCS). A szervezet a család nemzetközi napja alkalmából foglalta össze,

miért élhetnek a magyar családok biztonságban és kiszámítható körülmények között, és tudnak előrelépni minden évben úgy, hogy a népesedési folyamatokat meghatározó legfontosabb mutatók többsége is kedvező irányba mozdult el,

annak ellenére, hogy a gyermekvállalási korban lévők száma drasztikusan csökkent, valamint számtalan biztonsági és gazdasági kihívással kell szembenézni az utóbbi években. – A KINCS márciusi felmérése szerint a magyar társadalom széles körben támogatja a családi adócsökkentési program új elemeit – még azok is, akik egyébként kritikusabban viszonyulnak a kormányhoz – mutattak rá, hozzátéve, hogy az adócsökkentési program egyik legjelentősebb eredménye, hogy hozzájárul a nők és férfiak közötti bérkülönbségek mérsékléséhez.

Harminc támogatási forma

Mint fogalmaztak, a folyamatosan bővülő támogatási rendszer ma már több mint harmincféle családtámogatási formát foglal magába, amelyben változatlanul jelen vannak az alanyi jogon járó juttatások – így például az egyszeri anyasági támogatás, a családi pótlék, a gyermekgondozást segítő ellátás és a gyermeknevelési támogatás –, a hangsúly

ugyanakkor a munkavégzéshez kötött támogatási formákra, a családalapítást és az otthonteremtést segítő kedvező pénzügyi konstrukciókra és az adókedvezményekre és mentességekre irányul, a folyamatosan bővülő gyermekjóléti támogatások mellett segítve ezzel a dolgozó szülőket.

– Az adócsökkentési intézkedések közül már bevezették korábban a 25 év alatti fiatalok és a 30 év alatt szülő anyák szja-mentességét, valamint a négy vagy több gyermekes édesanyák életük végéig tartó adómentességét. Ezek valódi mérföldkövet jelentettek a családpolitikában – fogalmaztak, hangsúlyozva, hogy a most kihirdetett törvények Európa legnagyobb családi adócsökkentési programjának végrehajtását jelentik.

A cseden részesülő édesanyák a korábbi bruttó fizetésüket nettó összegben kapják meg. (Fotó: Pexels)

Hozzátették: tovább bővül a kedvezményezettek köre, így már idén októbertől a háromgyermekes édesanyák is, jövő januártól pedig a 40 év alatti kétgyermekes anyák is szja-mentesek lesznek, amihez fokozatosan csatlakoznak a 40-50 és az 50-60 év közöttiek, 2029-re pedig a 60 év felettiek. Kiemelték,

a fiatal édesanyákra vonatkozó változások értelmében pedig 2026 januárjától a kormány megszünteti az átlagbérhez kötött felső összeghatárt, így minden 30 év alatti édesanya a teljes jövedelmére érvényesítheti az szja-mentességet.

– Mindezek nyomán 2029-re várhatóan már egymillió magyar édesanya mentesül majd a személyi jövedelemadó megfizetése alól, ami egyedülálló eredmény Európában – szögezték le.

Kitértek arra is, hogy a program részeként idén júliustól a csecsemőgondozási díj (csed) és a gyermekgondozási díj (gyed) is teljes egészében szja-mentessé válik, így a csedben részesülő édesanyák a korábbi bruttó fizetésüket nettó összegben kapják meg, míg a gyed esetében csupán a 10 százalékos nyugdíjjárulékot kell megfizetniük. – Szintén idén július 1-jétől másfélszeresére, majd 2026 január 1-jétől kétszeresére emelkedik a családi adókedvezmény összege, a csed extra bevezetése pedig lehetőséget teremt arra, hogy az édesanyák munkába állhassanak akár már a gyermekük 3 hónapos kora után, miközben a csecsemőgondozási díj 70 százalékát továbbra is megkapják – idézték fel.

Nagycsaládosok helyzete

– A nagycsaládosok, vagyis ahol a szülők három vagy több gyermeket nevelnek, kiemelt szerepet töltenek be a társadalomban, hiszen jelentős szerepet vállalnak a jövő generációinak felnevelésében. Ezért különösen fontos, hogy az állam a családokon belül kiemelten támogassa a nagycsaládosokat – tudatta a szervezet, emlékeztetve, hogy 2010 óta a nagycsaládosok számtalan olyan lehetőséggel élhetnek, amire korábban nem volt példa. Kiemelték, a nagy család vállalása ma már nem a szegénység kockázatának felvállalását, hanem anyagi előnyt jelent, hiszen az otthonteremtési támogatások és az adókedvezmények rendszerében is kiemelt figyelmet kapnak a nagycsaládosok.

– A családi adókedvezmény duplázását követően egy háromgyermekes család kasszájában havonta 200 ezer forinttal több marad, az édesanya idén októbertől pedig megtarthatja a személyi jövedelemadó összegét, ami jelentős anyagi előnyt biztosít nagycsaládoknak.

Ma már a nagycsaládos életforma követendő és divatos lett, amit az állam a csok vagy a babaváró rendszerében is kiemelten támogat. Emellett a gyermekeknek járó támogatások is jelentősen segítik nemcsak a nagycsaládok, hanem valamennyi család mindennapjait: ingyenes tankönyv, ingyenes közlekedés, ingyenes vagy kedvezményes gyermekétkeztetés, kiterjedt bölcsődei és óvodai hálózat – sorolták a kedvezményeket.

Jelezték, a munka és a gyermeknevelés összehangolását segítik a gyermekek után járó plusz szabadságok a szülőknek vagy a részmunkaidős foglalkoztatás joga.

A nagycsaládosok földgázárkedvezménye, az ingyenes tankönyv, a nyelvvizsga díjának visszaigényelhetősége, az ingyenes KRESZ-vizsga ugyancsak hozzájárul a családi kassza egyensúlyához.

Lakhatás és rezsi

A családok számára sokszor a lakhatás jelenti a legnagyobb kihívást – ismerte el a KINCS, hangsúlyozva, hogy a családi adókedvezmények és más juttatások mellett ezért az otthonok fenntartását biztosító rezsicsökkentés és az otthonteremtéshez hozzájáruló támogatások segítik a legnagyobb mértékben a családokat. – A vissza nem térítendő támogatások, mint a három vagy több gyermek esetén új lakás vásárlására fordítható, akár 15 millió forintos összegű falusi csok vagy a 3 millió forintos maximális összegű Vidéki otthonteremtési program mellett kedvezményes hitelek is rendelkezésre állnak. Mivel a gyermekneveléshez a kiszámíthatóság elengedhetetlenül fontos, az olyan államilag támogatott hitelek, mint a Babaváró támogatás – amelynek felső összeghatárát 10-ről 11 millió forintra növelték 2023-ban–, a csok plusz, vagy a falusi csokhoz kapcsolódó hitel kiszámítható alapot teremt egy családi otthonhoz – emelték ki.

A lakhatás jelenti a legnagyobb kihívást (Fotó: MTI/Kovács Tamás)

A szervezet a rezsicsökkentés hatására kitérve közölte,

több mint tíz éve a magyar családok fizetik Európa legalacsonyabb gáz és áramárát. – Enélkül a családok rezsikiadása a többszöröse lenne, és ha Brüsszel véghez viszi a legújabb tervét, vagyis elzárja a magyarokat az orosz gázról, akkor az energia ára az egekbe szökne a magyar családoknak

– szögezték le.

A KINCS úgy összegzett, a kormány családpolitikája széles körű támogatottságot élvez, a magyarok 86 százaléka egyetért vele. – A magyar családtámogatási rendszer kiterjedtségére jellemző, hogy olyan intézkedéseket is tartalmaz, mint a közjegyzői díjak csökkentése, az illetékmentesség vagy a jelzáloghitel-elengedés, amelyek szintén sokakat óvnak meg az őket nehéz helyzetbe hozó pluszköltségektől, hozzájárulva a tervezhető és boldog családi élethez – tették hozzá, rámutatva, hogy

a családtámogatások köre lefedi az egész országot, a szegényebb és a gazdagabb településen egyaránt ott vannak a családoknál, segítve a családalapítást és a gyermekek nevelését.

– Magyarországon még soha nem állt rendelkezésre annyi családtámogatás, mint most. Ezeknek megtartása a kiszámítható jövőnk záloga – hangsúlyozta a KINCS.