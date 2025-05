Kémügy: leforgattak egy filmet és nem tudjuk, mi lesz a folytatás

– Példátlan és Magyarország biztonságára nézve tragédia lenne, ha a volt vezérkari főnököt a honvédség vezetőjeként vagy azt követően sikerült volna beszervezni bármilyen külföldi titkosszolgálatnak – nyilatkozta lapunknak Horváth József, a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet vezetője azzal kapcsolatosan, hogy a Fidesz szerint maga Ruszin-Szendi Romulusz lehet a kapcsolat a magyar ellenzék és az ukránok között. A volt vezérkari főnök Kocsis Máté frakcióvezető szerint „be lehet ütve”, a cél pedig az, hogy az Ukrajnával kapcsolatos ügyek megítélése minimum zavaros legyen Magyarországon.

„Hasznos idióták”

A katonai és a polgári elhárítás egykori főigazgató-helyettese szerint az viszont aggodalomra ad okot, hogy a főtiszt azt nyilatkozta egy fórumon, vannak olyan ukrán telefonszámai, amelyek újra aktiválhatók, illetve azt, hogy annak idején nem a magyar kormány álláspontját képviselte egyes NATO-üléséken. Szerinte inkább arról lehet szó, hogy

sajnos vannak olyan „hasznos idióták”, akiket az ellenérdekelt nemzetbiztonsági szolgálatok kihasználhatnak, például akkor, ha nem veszik észre, hogy olyan tisztekkel beszélgetnek, ápolnak jó kapcsolatot, akik a szakzsargonnal élve „két sapkát viselnek”, vagyis a hivatalos beosztásuk mellett valamelyik katonai hírszerzés emberei is egyben.

Horváth József ezzel kapcsolatban hangsúlyozta:

Én ezért is óvatosságra inteném Ruszin-Szendi Romuluszt attól, hogy az általa említett telefonszámokat »felébressze«

Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi politikusa is a játszma része lehet (Fotó: Havran Zoltán)

Leforgattak egy filmet és nem tudjuk, mi lesz a folytatás

A szakértő a Kárpátalján állítólag elfogott magyar hírszerzőkről szólva közölte: az szinte mindegy, hogy a hír igaz vagy nem, a folyamatot önmagában kell nézni. Horváth József úgy fogalmazott: leforgattak egy filmet, és nem tudjuk, mi lesz a folytatás. Szerinte a külföldi titkosszolgálati akció lényege Magyarország és a magyar kormány hiteltelenítése. Ennek pedig része, hogy drónokat reptetnek hazánk területére, majd az ellenzék azt hangsúlyozza, hogy a honvédség nem képes a haza védelmére, hangfelvételeket szivárogtatnak ki a honvédelmi miniszterről, amit Magyar Péter előzetesen „az Orbán-kormány őszödi beszédeként” harangoz be, majd az ukránok bejelentik, hogy elfogták az állítólagos hírszerzőinket, vagyis azt sugallják, a jelenlegi kormány alkalmatlan az ország irányítására.

A nemzetbiztonsági szolgálatok ugyanis nem tesznek olyat, hogy bejelentik a hírszerzők elfogását, ez nem érdekük, ez csak politikai érdekeket szolgálhat.

A szakember szerint nem kizárt, hogy a politikai céloknak megfelelően direkt kapcsolatot is ápolnak az ellenérdekelt szolgálatok az ellenzékkel, de inkább az valószínűsíthető, hogy ezeket a politikusokat is használják egy összehangolt destabilizációs folyamat részeként. Az látható ugyanis Brüsszelben, hogy az uniós támogatások megvonásával nem érhetik el a sikert, így más módszereket is alkalmazni akarnak az Orbán-kormány megbuktatása érdekében, ami történetesen összhangban van az ukránok szándékaival.

Dezinformációs hadviselés

A katonai elhárítás egykor főigazgató-helyettese szerint egyébként

a magyar kémek elfogásáról szóló hír is inkább dezinformáció lehet, hiszen az erről szóló nyilatkozat szerint túl sok minden lett volna a feladatuk az állítólagos hírszerzőknek.

Az ukránok által közöltek szerint egyszerre kellett volna megtudniuk a lakosság hozzáállását egy magyar békefenntartó erő esetleges bevonulásához, adatokat szerezni az ukrán katonai erők elhelyezkedéséről és a légvédelmi képességekről. Az ilyen adatokat azonban egy titkosszolgálati műveletben, több lépcsőben és több emberrel szokás megpróbálni megszerezni.

Borítókép: Ruszin-Szendi Romulusz és Magyar Péter a Tisza Párt tájékoztatóján (Forrás: Facebook)