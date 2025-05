Százmillióval támogatta Magyar Pétert, most a csőd szélére került Bige László

Nem tudta kifezetni kötvényeseit a Bige László tulajdonában álló Nitrogénművek – adta hírül a Telex. Mint arról a Magyar Nemzet is beszámolt, tegnap volt a határideje a cégnek visszafizetni a kötvényeseknek az évi 7 százalékot fizető, 200 millió eurónyi kötvényét.

Bige László baloldali milliárdos (Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI)

A Telex úgy tudja, hogy a Nitrogénművek az esedékes éves kamatot ugyan ki tudta fizetni, de magát a lejáró kötvényt nem. Mint írták, bár a helyzet rendezéséről továbbra is zajlanak az adós és a kötvényesek között tárgyalások, a kötvényesek eddig nem adták a jóváhagyásukat a Nitrogénművek megegyezési javaslataira, nem érkezett elegendő támogatás az úgynevezett Consent Solicitation ajánlat elfogadásához.

A cég egy közleményt is kiadott, amelyben bejelentik: folyamatban lévő konstruktív tárgyalásokat folytat az Ad Hoc Grouppal, amely a kötvényesek több mint 75 százalékát képviseli. „A javasolt tranzakció feltételeivel kapcsolatos további információkat a későbbiekben teszünk közzé” – fogalmaztak.

A hírportál felhívta a figyelmet arra, hogy egy ilyen helyzetnek azért is erős következményei lehetnek, mert ilyenkor az úgynevezett cross default szabályok miatt a társaság egyéb kötelezettségei is esedékessé válhatnak. Vagyis a bankok az egyéb adósságok visszafizetését is kérhetik.

Magyar Péter lehet a mentőcsónak?

Bige László és legfontosabb vállalkozása, a Nitrogénművek Zrt. az utóbbi időben bőven ad témát a sajtónak. A cég évek óta vív a versenyhivatallal, és megpróbálja lerázni magáról – nem túl sok sikerrel – a rá kartellezés miatt kiszabott 11 milliárd forintos bírságot.

Eközben a múlt év vége óta sorra jelennek meg írások arról, hogy a Nitrogénművek súlyos anyagi gondban van, de csak március elején robbant a bomba: kiderült, hogy Bige László mindössze két hét alatt legalább 100 millió forintnyi támogatást adott Magyar Péternek.

A Metropol információi szerint a hatalmas összeg Svájcból érkezett, egy a Tisza Párthoz szorosan kötődő szervezet bankszámlájára. Elképzelhető, hogy a százmilliós adomány Magyar Péternek valamiféle nagyszabású pénzügyi manőver része, ugyanis Bige László nem először próbál meg szorult helyzetében politikai egérutat találni. Szintén a pénzügyi nehézségeivel hozták összefüggésbe azt is, amikor több millió forinttal támogatta Márki-Zay Péter kampányát.

A Tisza Párt elnökének körét hatalmas összeggel megtámogató baloldali milliárdos – aki korábban Gyurcsány Ferenc pénzembere volt – egy elképesztő luxuserődben él Nyíregyháza közelében. Bige László birtokát vizesárokrendszer és egy quadokkal felszerelt őrszázad védi, van helikopterleszállója és tórendszere hidakkal.