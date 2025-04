Íme a nagy kép a Magyar Péteréket legalább százmillió forinttal támogató Bige Lászlóról

Bige László egy új kormányban lát esélyt a számára kedvező gazdasági környezte megteremtésére.

Márki-Zay Pétert tíz-, Magyar Pétert idáig hozzávetőleges százmillió forinttal támogatta.

A baloldali oligarcha cége, a Nitrogénművek Zrt. csődközeli helyzetbe került.

A GVH új eljárásban vizsgálja, mekkora bírságot kell fizetnie Bige érdekeltségeinek a korábban már megállapított műtrágya-kartell miatt.

A vállalkozó egyes információk szerint vagyonkimentésbe kezdett a Nitrogénműveknél.

A kötvényesek, a cég hitelezői nyugtalanok, Tényi István feljelentést tett fedezetelvonás miatt.

A milliárdos virtigli baloldali káder: jó viszonyban volt Horn Gyulával, baráti kapcsolatot ápol Medgyessy Péterrel és jól ment neki a Gyurcsány-kormány idején.

A legutóbbi országgyűlési választás előtt a baloldal akkori jelöltjét, Márki-Zay Pétert támogatta pénzzel.

A milliárdos imádja a luxust, fényűző életet él, csakúgy, mint a fia. Bige László születésnapján Rod Stewart zenélt, fia pedig egy elejtett elefánt trófeájával büszkélkedett a közösségi médiában.

Bige László a Tsza Párt nagy támogatója elképesztő luxuskörülmények között él

Minden jel arra utal, hogy Bige László beállt a Tisza Párt mögé: az egyre szorultabb helyzetbe kerülő baloldali milliárdos konkrét anyagi támogatással is segíti Magyar Péteréket arra számítva, hogy egy esetleges kormányváltás számára kedvező fordulatot hozhat, és neki előnyös üzleti környezet alakulhat ki. A Metropol április elején arról számolt be, hogy információik szerint kilenc számjegyű, azaz legalább százmillió forintnyi támogatást adott az oligarcha Magyar Péternek. A lap a részletekről annyit közölt, hogy a vaskos összeg Svájcból érkezett egy Tisza Párthoz szorosan kötődő szervezet bankszámlájára.

Az értesülést azóta sem cáfolták, Bige László és a Tisza Párt is napok óta sunnyog, a Magyar Nemzet egyetlen kérdésére sem válaszol.

Talicskában a pénz

A Bige László körüli történéseket bonyolítja az a körülmény, hogy lapunk tényfeltáró cikkét követően Tényi István bejelentést tett fedezetelvonás gyanúja miatt a Nemzeti Nyomozó Irodánál. A Magyar Nemzet ugyanis arról számolt be, hogy

a baloldali milliárdos a csődközeli helyzetben lévő Nitrogénművek Zrt.-ből folyamatosan menti ki a vagyont.

Értesüléseink szerint akár az ötmilliárd forintot is elérheti a vállalatból kiszedett érték. Egyes vagyonelemek, például a cég kamionparkolójának eladásáról szóló hír már több kötvényeshez, hitelezőhöz is eljutott, akik jelezték, hogy készek jogi lépéveket tenni az ügyben. A tét a hitelezők számára hatalmas, hiszen májusban lejár a Nitrogénművek 200 millió euró, vagyis több, mint 80 milliárd forint értékű kötvénye.

A gyanús vagyonkimentési ügylettel összefüggésben Bérdi Zsolt ügyvéd a Magyar Nemzetnek elmondta: bünteti a törvény, ha valaki az írásbeli szerződés alapján fennálló követelés fedezetéül szolgáló vagyont részben vagy egészben elvonja, és ezzel a tartozás kiegyenlítését akárcsak részben meghiúsítja. A fedezetelvonás büntetési tétele minősített esetben öt éves szabadságvesztés lehet.

Bige nemrég az ATV Egyenes beszéd című műsorában szerepelt, a vállalkozót a 200 millió eurós kötvényről is kérdezték. – A hiteleket időnként meg szokták hosszabbítani. Na most mi is ezen dolgozunk, hogy meghosszabbítjuk ezt a kötvényt – mondta. Videó 0:44-től:

Zűrös ügyek sorozatban

Bige neve az utóbbi években más kétes ügyek miatt is felbukkant a sajtóban. Ilyen volt például az az eljárás, amely vesztegetés elfogadása miatt indult ellene, azonban ebben tavaly jogerősen felmentette a bíróság. Egy másik büntetőeljárás pedig amiatt indult, mert az oligarcha egy cége megsérthette a hulladékgazdálkodás rendjét.

A legzajosabb ügy azonban még tart. A legzajosabb ügy még tart. A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) 2021-ben 11 milliárd forintra büntette Bige érdekeltségeit műtrágya-kartellezés miatt. Az ügy megjárt több bíróságot, a jogorvoslatok nyomán végül a GVH-t új eljárásra kötelezték. Mint arról lapunk beszámolt, a versenyhatóság már megkezdte az események ismételt áttekintését.

Mivel a kartellezés a bíróság szerint is megtörtént, így a GVH most csupán bizonyos részleteket vizsgál meg, és újraszámolja, mekkora bírságot kell fizetnie a kartell miatt Bige cégcsoportjának.

Orbán Viktor kihívóját pénzelte

A pénzügyi manőverek és a botrányos ügyek miatt Bige László már a 2022-es választások előtt is a kormányváltástól remélte problémai megoldását. Ezért – hasonlóan a mostani, Magyar Péteréknek nyújtott támogatásához – akkor is az Orbán-kormány aktuális kihívóját, a baloldal miniszterelnök-jelöltjét, Márki-Zay Pétert pénzelte.

Bige László 2021 novemberében interjút adott a HVG-nek. Ebben rögzítette: „Annyit adok Márki-Zaynak, amennyit kér”. Hozzátette azt is, hogy Márki-Zay az egyetlen, aki közel áll a szívéhez, ő ugyanis Bige szerint nem egy pártot, egy csoportot, hanem az egész országot képviseli. Végül Márki-Zay Péter különféle nyilatkozataiból az derült ki, hogy

Bige tízmillió forintnál is többet adott a baloldal utóbb csúfosan megbukott miniszterelnök-jelöltjének, s kifizetett egy hatvanmillió forintos közvélemény-kutatást is.

Erdélyi kisvállalkozóból a 21. leggazdagabb magyar

Ezek után idézzük fel, hogyan vált az egyik leggazdagabb magyar milliárdossá Magyar Péter újdonsült támogatója!

Bige üzleti pályafutása – az Origo 2013-ban megjelent portrécikke é s az agronline riportja szerint – még Romániában kezdődött.

A vegyész-üzletember egyetemi évei alatt rengeteg sok keresett azzal, hogy két barátjával eleinte az általuk készített Jimi Hendrix-szitanyomattal kereskedtek, később pedig sportmárkák emblémáit szitázták pólókra, amelyeket óriási mennyiségben értékesítettek.

1984-ben édesanyját követve végül Magyarországra költözött. Sikeres kajak-kenu edző volt éveken át Dombrádon, de közben visszatért a kereskedelemhez: Hollandiából, autóval hozott be használt ruhákat.

A Mandiner portrécikkében az is szerepel, hogy később, amikor a ruhabizniszben túl nagy lett a konkurencia, barterüzletbe fogott: autógumikat cserélt bárányhúsra Romániában, végül műtrágyával és mosószer-alapanyagokkal kezdett el kereskedni. A romániai Caola kizárólagos forgalmazója lett, 1996-ra már ő vált Magyarország és Románia közötti vegyipari termékek kereskedelmével foglalkozó legnagyobb szereplőjévé.

Horn Gyulánál lobbizott, Medgyessyt „Péterkémnek” szólította

Az összegyűlt vagyonával tovább akart lépni, és a kereskedelem mellett a gyártásban is részt kívánt venni. Kapóra jött számára, hogy ekkor kezdődött a Tiszamenti Vegyiművek (TVM) privatizációja.

Nagy nehézségek árán, a harmadszorra kiírt pályázaton – állítólag az akkori miniszterelnöknél, Horn Gyulánál sikerült lobbiznia – végül az övé lett a cég.

Egybehangzó vélekedések szerint azonban ezt részben korábbi barátjának, Csányi Sándornak köszönhette. Az OTP tulajdonosa állítólag óriási hitelt biztosított neki a cég megvásárlásához.

Bige László jó kapcsolatot ápolt a ’90-es és a kétezres évek baloldali elitjével: Horn Gyula mellett jóban volt egy másik egykori kormányfővel Medgyessy Péterrel is, akit olykor egyszerűen csak Péterkémnek szólított. Együtt járt vadászni Benedek Fülöp exállamtitkárral, valamint az elítélt MSZP-s főpolgármester-helyettessel Hagyó Miklóssal, emellett több évtizedes barátság fűzi Veres János volt pénzügyminiszterhez.

Sokat köszönhet a Gyurcsány-érának

Bige 2002-ben tett óriási lépést ahhoz, hogy a leggazdagabbak közé kerüljön: ekkor sikerült megszereznie a Péti Nitrogénműveket. A társaságot felerészt a Csányi Sándor vezette OTP hiteléből vásárolta meg.

Miután Magyarország 2004-ben csatlakozott az Európai Unióhoz, a brüsszeli támogatások miatt beindult a műtrágya-ágazat, ráadásul az MSZP-kormány intézkedéseinek köszönhetően a műtrágya-gyártáshoz szükséges gázt is olcsón tudta megvásárolni. A Bige Holdingnak 2009-től gyártási monopóliuma volt, az országban nem maradt konkurens műtrágya-előállító. Mindezek nyomán Bige óriási pénzeket keresett: a bevételek 2010-ben elérték a 65 milliárd, 2012-ben pedig a 98 milliárd forintot.

Ehhez társult, hogy Bige cége a Gyurcsány-kormánytól több mint tízmilliárd forintnyi hitelt kapott a még 2009-ben. A dátum messze nem mellékes: alig telt el néhány hónap azóta, hogy az országot csak a Nemzetközi Valutaalap óriáshitele mentette meg az államcsődtől – idézte fel a történteket az Origo egy 2021-es cikkében.

A baloldali kormány Bige Lászlónak úgy adott kölcsönt, hogy semmilyen feltételt nem szabott annak felhasználásáról, sőt kezességet sem kellett adnia.

Az ügy az Európai Bizottság figyelmét is felkeltette: a vizsgálat megállapította, hogy a hitel betudható állami támogatásnak, amit az uniós jog tilt.

Milliárdok, luxuserőd, helikopter

Bige László mára az ország egyik legvagyonosabb embere lett. Ezt mutatja, hogy a Forbes leggazdagabb magyarokról készített 2024-es összeállításában Bige a maga 126 milliárd forintos vagyonával a 21. volt.

A baloldali oligarcha fényűző életmódot folytat.

Bige elképesztő luxuserődben él a Nyíregyháza közelében található hatalmas birtokán. A Borsonline 2022-es cikke szerint speciális vizesárok, helikopterleszálló, saját vadaspark, tórendszer hidakkal és quados őrség tartozik az ingatlanhoz, aminek központi területe 46 hektár, azaz közel félmillió négyzetméter. Csak az összehasonlítás kedvéért: ez húsz százalékkal nagyobb mint a kaliforniai Disneyland területe.

Bige rajong a vadászatért és a helikopterekért. Előbbire jó példa, hogy saját, házi vadasparkja van: a milliárdos több száz őzet, szarvast, vaddisznót zsúfolt be a saját kerítése mögé. Ami pedig a helikoptereket illeti: Bige azt állította, saját ilyen járműve hozzávetőleg három milliárd forintot ér. Egyszer arról is beszélt, hogy Afrikában vadászik is a helikopterről.

Vadászbirtok Erdélyben

Egy 2021-es Origo-cikk szerint Bige Lászlónak Erdélyben van egy fényűző luxus-vadászbirtoka, ahová – mivel mással, mint – helikopterrel szokott vadászni járni. Az ingatlan a Kovászna megye hegyei között ezer méter magasan fekvő Komandó községben található. A festői szépségű településnél Bigének saját vadászterülete is van, 2011-ben például akkora szarvast ejtett el, melynek agancsáért 24 ezer eurót kellett fizetnie.

Elefánttrófea, luxuskocsik, Rod Stewart

A baloldali milliárdos Zalán nevű fia szintén szereti a vadászatot és a luxust. Nem is hétköznapi formában. Előbbire szemléletes példa, hogy Bige fia egy közösségi médiában közzétett fényképen egy elejtett elefánt mellett pózolt.

A fotó bizonyosan valamelyik egzotikus országban készült – az elefántvadászat milliókba kerülhetett.

A luxus iránti vonzalmat pedig azok az autók mutatják meg, amelyeket Bige László és fia az elmúlt években vásároltak, egyenként sok tízmillióért. Mint lapunk korábban megírta, a 2014-ben Németországból behozott Rolls-Royce Wraith V12 piaci értéke 95 millió forint. Egy 2020-as Land Rover Range Rover SV Autobiography 5.0 V8 72 millió forintot ért a cikk megjelenésekor. De Bigéék vásároltak 2021-ben egy Bentley Flying Spur W12 típusú autót is, amelynek ára 84 millió forint volt.

A luxuséletmódhoz hozzátartozik, hogy – a Bors 2022-es cikke szerint – Bige László egymilliárd forintot költött a születésnapjára.

Az üzletember dúsgazdag amerikai olajmágnásokhoz hasonló fényűzéssel rendezett bulit, ahol a skót zenészlegenda, Rod Stewart adott egyórás koncertet. Az exkluzív születésnapot Budapesten a Nagykörúton, a Corinthia szállóban tartották.

Összességében világos kép rajzolódik ki Bige Lászlóról. Az elmúlt harminc évben, a baloldali politikai kapcsolatait is mozgásba lendítve hatalmas vagyont halmozott fel, most azonban vállalkozásai körül komoly pénzügyi gondok jelentkeztek. Ezek megoldását pedig a kormányváltástól remélheti, ezért tehetett a korábbinál jóval nagyobb tétet az Orbán-kormány aktuális kihívójára és adhatott Magyar Péteréknek százmillió forintnál is többet.