Pikk Ambrózyval és Véseyvel – Adjon életjelet Gyurcsány Ferenc! + videó

Külpolitikával kezdtek kollégáink, ugyanis a britek lemondanak néhány területükről, amit még a gyarmatosítás idején szereztek meg, A lehetőségre lecsapott Mauritius is. Pikírt választ adott erre Ambrózy, miszerint minden ország a pénzre megy. Az angolokról is kimondta vaskos véleményét.

Ne adják fel, eljutunk a magyar belpolitikához is. Magyar Péter Nagyváradig gyalogol, hogy egy olyan dolog miatt tiltakozzon, amit Orbán Viktor miniszterelnök soha nem mondott, sőt a román elnökválasztás is lezajlott. Kollégáink szerint azért vándorol tovább, mert nem akar a kémügyről beszélni. Rátértek arra is, hogy Gyurcsány Ferencről nem tudunk semmit, aki nélkül unalmas a belpolitika, arra kérték, küldjön életjelet magáról.