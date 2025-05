Tuzson Bence: Bepereljük az Európai Bíróságot + videó

Tuzson Bence: A szuverenitás védelmének az egyik legfontosabb része, hogy miképp tudjuk az ország szuverenitását megvédeni. Fotó: Mirkó István

Szétverik az Európai Uniót?

Tuzson Bence kitért Marine Le Pen és Calin Georgescu példáján arra is, milyen következményekkel járhat, ha az igazságszolgáltatás bele akar szólni a politikába. Hangsúlyozta: ezek a jogi aktusok tulajdonképpen a végén ránk is kihatnak. Amikor van egy politikai kérdés és azt elkezdi az Európai Unió rendszeresen jogi eszközökkel lejáratni, annak mindig az a vége, hogy akivel ezt csinálják – jelen esetben Magyarországgal –, megpróbál a megfelelő eszközökkel elmenekülni azok alól.

Ha ezt rendszeresen csinálja mondjuk az Európai Bizottság, ennek az lesz a vége, hogy a különböző országok a különböző jogi aktusokat nem fogják végrehajtani. A bírósági ítéleteket, az Európai Bíróság ítéleteit nem fogják végrehajtani

– hangsúlyozta, majd hozzátette: szerinte ha ez a végrehajtás megszűnik, az egyenesen szétveri az Európai Uniót.

Amikor az igazságszolgáltatás beleszól a politikába

A műsorban szóba került az is, hogy a Magyar Bírói Egyesület szerint a Szuverenitásvédelmi Hivatal veszélyezteti a jogállamiságot. A miniszter leszögezte: azzal, hogy ez a szervezet beszállt a politikai küzdelembe, átlépett egy határt. – A szuverenitás védelmének az egyik legfontosabb része, hogy miképp tudjuk az ország szuverenitását megvédeni. Ha ebben az alapkérdésben állást foglal egy ilyen szervezet, ami egyébként érdekvédelmi szervezetnek deklarálja magát, az különösen probléma – mutatott rá.

A témában kitértek az átláthatósági törvényre is, amely kapcsán a tárcavezető leszögezte: a cél, hogy a külföldi befolyástól mentesítsék az országot. Szerinte külföldi példák alapján látható, hogyan fizettek kívülről szervezeteket, amelyek aztán politikai állásfoglalást tettek, és bizonyos értelemben be is szálltak a választási kampányokba. Ugyanakkor Magyarországon sem ismeretlen ez a folyamat, elég csak a 2022-es választásokra visszagondolni – emlékeztetett.