Rapid délutáni friss – Az embereket érdekli a véleménynyilvánító népszavazás + videó

A Voks 2025-re eddig 1,6 millióan adták le szavazataikat, ahol Ukrajna uniós csatlakozása a téma. Másrészt Budapest egyre inkább hasonlít Bukaresthez a hanyag városvezetés miatt. A Rapid délutáni adásában ezt a két témát taglalta Gábor Márton, a Magyar Nemzet újságírója és Bácskai Balázs, a Mediaworks főmunkatársa.

Az emberek érzik, hogy nagy a tét, milyen veszélyeket rejt Ukrajna uniós tagsága, és feltételezhetően a voksolók száma eléri majd a kétmilliót – fogalmazott Bácskai Balázs. Emlékeztetett arra is, hogy a miniszterelnök a reggeli rádióinterjúban is megjelölt több olyan területet, amely a tagsággal jelentősen sérülne, így a gazdaság is. Gábor Márton utalt arra, hogy a Tisza Párt kiegészítő kérdésként, de megszavaztatta szimpatizánsait, ahol a megkérdezettek 58 százaléka támogatja Ukrajna csatlakozását. Mint fogalmazott, ezért is lesz érdekes a Voks 2025, mert az arányokból kiderül, mit szeretnének a magyar emberek. A jelenlegi kutatások azt mutatják, hogy a magyarok többsége elutasítja a szomszédos ország tagfelvételét, ami akár változhat is.

A sikeres CPAC-en felszólalt Gulyás Gergely is, aki a kormány intézkedéseit szedte csokorba, az egykulcsos adót emelték ki kollégáink a beszédből, ugyanis ez az örök vitatéma a közgazdászok között.

Áttértek a főváros helyzetére is, ugyanis ma uralta a közösségi teret egy videó, amely bemutatja, milyen állapotok uralkodnak a fővárosban a hanyag városvezetés miatt.