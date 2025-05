Új elem a kormány politikájában a banki csalások elleni fellépés, soha ilyen mélyen még nem állt bele ebbe az ügybe senki – vetette fel Néző László. Boros Bánk levezette, hogyan juthatott el idáig a kormány, milyen folyamatok generálták ezt. Véleménye szerint az volt az egyik ilyen tényező, amikor Ukrajna lényegében fegyvert rántott, és kémkedéssel vádolta meg Magyarországot, miközben ők küldtek ránk ukrán kémeket és a szomszédos ország szervezett bűnözői csoportjai károsították meg a magyar családokat. Ez ráirányította a figyelmet arra, amivel keveset foglalkoztunk az elmúlt időszakban, mégpedig az ukrán beavatkozás kérdése – tette hozzá.

Kiderült az interjúból az is, hogy Orbán Viktor milyen megbeszéléseket tartott az európai patriótákkal, akik közül valamennyien úgy gondolják, hogy Ukrajna gyorsított felvétele az EU-ba nem jó lépés. Néző László kiemelte azt is: a miniszterelnök úgy fogalmazott a CPAC-en, hogy Európa leendő vezetői ülnek a konzervatív seregszemlén. Boros Bánk Levente szerint ez a kijelentés teljességgel érvényes, ugyanis a szuverenista, patrióta gondolkodás az utóbbi években megerősödött Európában. Mivel ez a közösség erősödik, lehet ilyen állításokat tenni. Hozzátette az is, hogy a CPAC-re nemcsak Európából érkeztek vendégek, és minden megszólalás azt mutatja, milyen fontos a nemzeti alapon való kormányzás.

Néző László emlékeztetett arra is, hogy a kormányfő szerint az EU-ban az emberek véleményét csak közvéleménynek tartják. Ezzel szemben Magyarországon ez közakarat. A négypontos programot meghirdette, amelyek egyszerű, de komoly üzenetek: béke, biztonság, szabadság, szuverenitás. Boros Bánk Levente szerint az EU nem vette észre, hogy a XXI. században mások az igények, hanem egy elitista politikát képvisel, miszerint majd ők megmondják, hogyan legyen. Csak aztán kiderült, hogy ez nem működik.