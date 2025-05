Rapid délutáni friss – Feszült várakozás a Vatikánban, hazugságok Brüsszelben + videó

A Magyar Nemzet oldalán és Hír TV-ben is élőben követhetik nézőink a konklávé nyilvános eseményeit. Kollégáink megismételték, ha fehér füst száll fel, akkor van új pápája a katolikus egyháznak, ha fekete füst száll fel, akkor nem született döntés. Mint fogalmaztak, utoljára Bakócz Tamás volt esélyes a tisztségre magyarként, most Erdő Péter bíborost is annak tartják a nemzetközi sajtóban. Czirják Imre hozzátette, ez egy nagyon komoly pozíció és szorítsunk annak, hogy magyar legyen a következő egyházfő.

Majd rátértek a nem olyan régi és nem is olyan stabil intézményre, az Európai Unióra, ahol Ursula von der Leyen ismét beszédet mondott. Három pontot emelt ki, miszerint Ukrajnát támogatni kell fegyverrel, le kell zárni az orosz földgáz- és kőolajimportot, valamint gyorsító sávon a szomszédos országot fel kell venni az EU-ba – emelte ki Kreft-Horváth Márk, majd hozzátette, hogy Orbán Viktor miniszterelnök ezt botrányosnak minősítette. Czirják Imre nem köntörfalazott, kijelentette, hogy az ellenzéki politikusok simán beállnak bármelyik kamera elé, és azt állítják, hogy ez nincs is napirenden, vagyis a hazugság a fő vonulat. Munkatársaink mindezt bővebben kifejtették a Rapid délutáni adásában.