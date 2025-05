Kezdődik a konklávé, a hagyományok szerint zajlik majd a pápaválasztás

Konklávé: az első jelentős változásokat II. Miklós pápa vezette be

Az évszázadok során különböző reformok alakították a pápa választásának eljárását. Az első jelentős változásokat II. Miklós pápa vezette be 1059-ben az In nomine Domini bullával, amely kimondta, hogy csak a bíborosok választhatják meg a római pápát. Korábban a pápát az egyházi közösség részvételével választották meg: a papság értékelte a hívek által javasolt jelölteket, és a püspökök döntöttek a pápa személyéről. A külső hatások és a politikai hatalmak beavatkozása is jelentős szerepet játszott a választásokban, gyakran akadályozva a választási folyamatot.

1179-ben III. Sándor pápa kihirdette a Licet de vitanda alkotmányt, amely bevezette a kétharmados többség követelményét, amely a mai napig érvényben lévő és kulcsfontosságú elem.

A konklávé intézménye azt követően alakult ki, hogy X. Gergely pápát mintegy három év alatt választották meg pápává Viterbo városában, ami külső beavatkozások miatt 1268-1271 tartott, és a történelem leghosszabb választási eljárásaként ismert.

A történet szerint 1268-ban 18 bíboros gyűlt össze a viterbói pápai palotában, hogy új pápát válasszon, de nem tudtak dönteni. Ezért a viterbóiak úgy döntöttek, hogy bezárják őket a palotába, és befalazzák az ajtókat. Végül Teobaldo Visconti-t, akkori liège-i főesperest, aki nem volt kardinális, sőt pap sem, X. Gergely pápává választották.