Történelmi konklávéra készülnek

A szavazatokat három bíboros – a scrutineerek – számolják össze. Ha a leadott szavazatok száma nem egyezik a jelenlévőkével, a forduló érvénytelen.

A pápaválasztás második napjától kezdve napi négy szavazási kör is lehetséges: kettő délelőtt, kettő délután. Az első napon azonban rendszerint csak egy vagy két fordulóra kerül sor a bevezető szertartások miatt. A megválasztáshoz kétharmados többség kell – ez most legalább 92 szavazatot jelent.

A pápaválasztás kimenetele a történelem során sokszor tartogatott meglepetéseket, háttéralkukat és fordulatokat.

Ennek ellenére mostanra egyre erősebben merül fel néhány név – köztük egy magyar is. A brit Independent szerint is Erdő Péter bíboros az egyik legesélyesebb jelölt. A 72 éves magyar egyházi vezető régóta ismert a Vatikánban, 2003 óta bíboros, és vezette az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsát is. Az újság szerint ő a konzervatív tábor legerősebb embere, akit a reformpárti és a hagyománytisztelő bíborosok is elfogadhatnak kompromisszumos megoldásként.