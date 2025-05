A brit sajtó szerint Erdő Péter a legesélyesebbek között van

Erdő Péter bíborost a brit The Independent a négy legesélyesebb pápajelölt közé sorolta a 2025. május 7-én kezdődő konklávé előtt. A magyar egyházi vezető neve már korábban is felmerült a pápaválasztás kapcsán, most azonban a nemzetközi sajtó is egyre komolyabban számol vele. A lap szerint Erdő lehet a konzervatív szárny legerősebb indulója, aki kompromisszumos megoldásként előtérbe kerülhet a konklávén.

A nyugati sajtó is egyre nagyobb esélyt ad Erdő Péter bíborosnak

Fotó: MTI/Kovács Attila

Európa szívéből jöhet a következő pápa

A 72 éves Erdő Péter 2003 óta bíboros és az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsának elnöke. Az Independent úgy fogalmaz:

Ő a vezető jelölt az egyház konzervatív szárnyán, és könnyen lehet, hogy ő lesz Parolin fő kihívója

A lap kiemeli Erdő hűségét a hagyományos tanításhoz, különösen a házasság felbonthatatlansága terén. Erdő Péter ellenzi, hogy elvált és újraházasodott hívők szentáldozáshoz járuljanak. Emellett korábban élesen bírálta a migrációs kvótarendszert, amelyet az emberkereskedelemhez hasonlított.