Rapid délutáni friss – Gyomorforgató, amit a Tisza-vezér művel + videó

A feszültség uralkodott el Magyar Péteren, a nagyváradi leégés után most itthon kiabál. Egy posztjában egyenesen addig ment el, hogy a kormány le akarja tartóztatni Ruszin-Szendi Romuluszt. Máté Patrik meg is jegyezte, hogy a kormány nem egy bűnüldöző szerv, ezt nem teheti meg, ebből is látszik, hogy mennyit ér a jogi tudása. Mint fogalmazott, csupán megvédte a saját emberét, de nem öntött tiszta vizet a pohárba az ukrán kémüggyel kapcsolatban. Ugyanakkor Ruszin-Szendi ma egy gyermekotthonban tett látogatás alatt elismerte, hogy kétszer is találkozott Holló István ukrán kémmel. A Tisza-vezér ugyanitt újabb fenyegetéseket fogalmazott meg.

Karácsony Gergely főpolgármester pedig lényegében bejelentette a csődhelyzetet a fővárosi önkormányzatnál. Azzal rukkolt elő, hogy mivel be kell fizetniük a szolidaritási adót, kiürül a kassza, holott be sem tervezték a költségvetésbe. Kollégáink szerint mindenki addig nyújtózkodjon, ameddig a takarója ér, ha nem veszik meg Rákosrendezőt, erre is lenne pénzük. Azt munkatársaink sem értették, hogy a főváros működéséből hová tűnt a sok pénz, holott az adó összege ennek csak töredéke.