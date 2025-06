Életveszélyes lehet a fürdőzés a Balatonban, viharos széllökések jönnek

A mérsékelt változó irányú szél a déli óráktól északira, északnyugatira fordul és megélénkül, helyenként egy-egy erős (35-45 kilométer per óra) széllökés is előfordulhat. Kora délután markáns hidegfront érkezik a tavakhoz. Hatására az északnyugati szél határozottan felerősödik, és viharossá fokozódik (60-80 kilométer per óra) – írja a Balatonról szóló előrejelzésében a HungaroMet.

A késő esti óráktól ismét viharossá (60-80 kilométer per óra) válik a Balaton (Fotó: Pexels)

A tájékoztatás szerint a legerősebb széllökések helyenként a 80 kilométer per órát is elérhetik, zivatar környezetében pedig ezt meghaladó szél (néhol akár 85-90 kilométer per óra, vagy a feletti) is előfordulhat. Estére már ritkulnak a viharos széllökések.

A késő esti óráktól a Balatonnál ismét viharossá (60-80 kilométer per óra) válik az északi, északnyugati szél. Majd a hajnali óráktól már fokozatosan elmaradnak a viharos széllökések és reggelre az erős lökések is ritkulhatnak (35-50 kilométer per óra). A Velencei-tónál az éjféli óráktól egyes lökések átmenetileg megközelíthetik, vagy elérhetik a viharos (55-60 kilométer per óra) fokozatot. Hajnalban, reggel már élénk, időnként erős (40-45 kilométer per óra) széllökések valószínűek.

Mi várható a Tisza-tavon?

A Tisza-tavon gyenge-mérsékelt (5-20 kilométer per óra) délnyugati szél késő délelőttől gyakran megélénkül (25-35 kilométer per óra), a déli óráktól meg is erősödhet (40-45 kilométer per óra). A délután második felében (17-18 óra körül) egy érkező hidegfront hatására északnyugati, nyugati irányba fordul a szél és tovább erősödik, átmenetileg viharossá fokozódhat (55-70 kilométer per óra).

A Tisza-tó – más néven Kiskörei víztározó – látképe (Fotó: MTVA/Molnár-Bernáth László)

Zivatarral akár egy-egy 70-75 kilométer per órás széllökés is előfordulhat.

Estére a viharos széllökések megszűnnek és az erős lökések is elmaradoznak.

Délelőtt zavartalan lesz a napsütés, és még a déli, kora délutáni órákban is csak kevés gomolyfelhő lesz az égen. A délután második felére átmenetileg megnövekszik a felhőzet és nyugat felől zápor, zivatar elérheti a tavat.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 32, 33 fok körül alakul, majd este a front mintegy 10 fokos lehűlés hoz. Késő estére 19 fok köré hűl le a levegő.

A Tisza-tónál az élő Tisza vizének hőmérséklete 21 fok.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Rendőrség)