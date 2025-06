Németh Balázs: Mégis mit gondolnak ezek a nyomorultak?

– Nyomorult élete lehet ezeknek a 444-es (és minden más magyarellenes, liberális portálnál hergelő) újságíróknak! – kezdte posztját Németh Balázs, a Fidesz-frakció szóvivője. A kommunikációs szakember visszautalt egy vasárnap délben megjelent cikkre, majd feltette a kérdést: mit üzen az alkotó?

Az ügy előzménye, a 444.hu azt sugallta cikkében, hogy a magyar kormánynak bármi köze is lenne ahhoz, hogy az Amerikai Egyesült Államok az éjjel bombázni kezdte Iránt.

– Orbán Viktor miatt robbant ki az Izrael és Irán közötti válság? Esetleg az iráni nukleáris programért is a traktoron ülő Orbán Viktor a felelős? Vagy a magyar miniszterelnök rendelte el az izraeli „megelőző csapást”? Lehet, hogy Orbán Viktor indította el hajnalban az amerikai bombázót és rakétákat? Mégis mit gondolnak ezek a nyomorultak? Azon túl, hogy itthon a nap 24 órájában hergelnek, uszítanak, bomlasztanak – hangsúlyozta Németh Balázs. – Ha kicsit komolyra fordítjuk a szót – bár nem hiszem, hogy értelme lenne az ilyen 444-es hergelők esetén –, a magyar kormány számtalanszor leszögezte már, Magyarország érdekeit az szolgálja, ha béke van a Közel-Keleten. Amúgy pedig, stratégiai nyugalom – zárta a bejegyzését a szóvivő.

Orbán Viktor miniszterelnök összehívta a Védelmi Tanács ülését

A közel-keleti háborús helyzet gyors romlása miatt intézkedéseket jelentett be Orbán Viktor. A miniszterelnök közölte, hogy összehívta a Védelmi Tanács ülését, mivel az iráni–izraeli konfliktus várható hatásai már most is komoly veszélyt jelentenek az európai országokra.

Az iráni–izraeli háború hatásai el fogják érni Európát: tüntetésekre és növekvő terrorfenyegetettségre kell felkészülnünk– írta közösségi oldalán a kormányfő. A miniszterelnök szerint hazánk kedvezőbb helyzetben van más országokhoz képest, mivel nem engedtük, hogy bevándorló országgá váljon Magyarország.