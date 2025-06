Orbán Viktor intézkedéseket jelentett be

A közel-keleti háborús helyzet gyors romlása miatt intézkedéseket jelentett be Orbán Viktor. A miniszterelnök közölte, hogy összehívta a Védelmi Tanács ülését, mivel az iráni–izraeli konfliktus várható hatásai már most is komoly veszélyt jelentenek az európai országokra.

– írta közösségi oldalán a kormányfő.

Orbán Viktor szerint Magyarország előnyben van

A miniszterelnök szerint hazánk kedvezőbb helyzetben van más országokhoz képest, mivel nem engedtük, hogy bevándorló országgá váljon Magyarország.

– hangsúlyozta. Hozzátette, a kormány megtette és meg is fogja tenni a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy a magyarok továbbra is békében és biztonságban élhessenek.

– zárta bejegyzését Orbán Viktor.

