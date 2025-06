Orbán Viktor: Brüsszel bábkormányt akar

– Alapvetően nemzetbiztonsági ügyről beszélünk – fogalmazott Orbán Viktor a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorának adott interjúban Ruszin-Szendi Romulusz botrányáról, miszerint Slava Ukraini! felkiáltással zárta a felszólalásait a NATO-üléseken, amikor még vezérkari főnök volt. A kormányfő A tanú című filmből idézve azt mondta, a nemzetközi helyzet fokozódik.

A miniszterelnök elmondta, hogy Ukrajna EU-tagsága az ügy gyújtópontja. – Kétféle ország van: aki ezt ellenzi és aki támogatja – mondta Orbán Viktor. Szerinte az ellenzők között is kétféle ország van. Van, aamelyik ravaszkodik, úszik az árral, és azt gondolja, majd a tárgyalási folyamat közben akasztja meg Ukrajna csatlakozását.

Hazánk ellenzi Ukrajna uniós tagságát, emellett pedig nyíltan kiállunk. Ezért Magyarország a nemzetközi támadások középpontjába került

– emlékeztetett.

Az ukránpárti erők mélyen beépültek még a hadsereg legfelső szintjeibe is – tette hozzá. A kormányfő örül annak, hogy kellő időben sikerült felfedni az egyik legsúlyosabb beépülést, ugyanakkor nem örül a vitának, mert felfogása szerint az a jó, ha minél távolabb tartják a honvédséget a politikától. Ugyanakkor tiszta a lelkiismerete, hogy nem ők vitték be a politikát a hadseregbe, hanem a volt vezérkari főnök lépett be a politikába. – Jó lenne ezt minél előbb felszámolni – szögezte le.

Bábkormányt akar Brüsszel

Brüsszel és Ukrajna közösen épít egy bábkormányt a miniszterelnök szerint, amellyel meg akarja változtatni Magyarország Ukrajna-politikáját. Brüsszel-párti kormánya és háborúpárti hadügyminisztere lenne így Magyarországnak. – Ne legyen kétségünk, a Tisza és a DK is nyíltan Ukrajna mellett áll – hívta fel a figyelmet Orbán Viktor.

A kormányfő tájékoztatott: Brüsszelben szinte csak Ukrajnáról van szó. Mint fogalmazott, ez a brüsszeli nemzetközi politika első számú kérdése.

A miniszterelnök elmondta: Brüsszel szerint ha nem lenne az ukrán hadsereg, akkor Moszkva megtámadná az Európai Uniót. A magyar álláspont szerint minél előbb legyen tűzszünet, kössünk biztonsági és gazdasági megállapodást Oroszországgal.

A miniszterelnök szerint nem mindegy, hogy belemegyünk-e egy fegyverkezési versenybe. Fegyverzetkorlátozási megállapodások kellenek, mert minden pénzünket megeszi a hadiipar.

Voks 2025

A miniszterelnök elmondta, hogy zajlik a Voks 2025, ami megtámasztja a kormány álláspontját Ukrajna uniós tagságáról. Véleménye szerint egy élő, nagy vita van most az ukrán csatlakozásról, és meg tudjuk védeni magunkat. – Az ukrán uniós tagság azt jelentené, hogy az emberek elveszítik, amijük van – tette hozzá. Mint jelezte, a pénzt Ukrajna felszívja, és kirántja Közép-Európából. Ezért meg kell védeni azt, amink van.

Orbán Viktor elmondta, hogy Brüsszelben több mint harmincezer bürokrata dolgozik, ami hatalmas erő. Ők nagy nyomás alá helyezik a tagállamokat, és afelé terelik őket, hogy induljanak meg a tárgyalások Ukrajna uniós tagságáról.

Itthon stabil a kormány

Magyarország stabilan áll a lábán, ami annak köszönhető, hogy a 2022-es választáson stabil kormányt hoztak létre a magyarok – tette hozzá.

Mint mondta, Lengyelország politikailag nem volt olyan szerencsés az elmúlt 16 évben mint mi, váltakoztak a kormányok. Most egy liberális kormány működik ott, de közben választottak egy patrióta elnököt. Úgy fogalmazott: a washingtoni gyors megérkezett Varsóba. A miniszterelnök, emlékeztetve a guruló dollárok ügyére, kifejtette: részben ez az oka, hogy meggyengült a baloldal, ezért van zűrzavar az ellenzéki oldalon.

Székelyföldön még nincs vége a vésznek

A kormányfő elmondta: teljes mértékben kirajzolódott előttük a székelyföldi baj és a pusztulás mértéke is, bár még nincs vége a vésznek. A szerdai kormányülésen beszámolót hallgattak meg a Hargita megyei elnöktől, csütörtökön pedig Orbán Viktor Kelemen Hunorral is tudott tárgyalni. Mint mondta, nagyon nagy szakmai kihívás előtt állnak a szakemberek. Magyar geológusokat is küldtek, hogy tanulmányozzák a helyzetet. Magyarország készen áll arra, hogy megadja a segítséget akkor is, ha kellőképpen felmérték a helyzetet. A kormányfő szerint a mostani helyzet nemcsak a szíveket, hanem a pénztárcákat is kinyitotta. Amennyit a magyar emberek összegyűjtöttek, annyit ad mellé a magyar kormány is.

Vezetői hibák a fővárosban

Orbán Viktor elmondta, hogy példátlan a főváros intézkedése, hogy tíz percre leáll a közösségi közlekedés pénteken. Mint jelezte, akik vezetnek egy közösséget, azoknak az a kötelességük, hogy a közszolgáltatásokat eljuttassák az embereknek. A miniszterelnök nem látja észszerűnek, hogy az embereket büntetik.

Vergődésnek nevezte, hogy a város vezetése nem tud megbirkózni a kihívásokkal. Úgy vélekedett, hogy vezetői hibák vannak, nincs főpolgármester-helyettes, nincs költségvetés, a cégvezetők fogyóeszközök, nyakig ül a korrupcióban a főváros, a közgyűlési eseményeket pedig zsibvásárnak nevezte.

– Budapest több kap az országtól, mint ami ad neki – szögezte le a kormányfő, majd jelezte, hogy legutóbb például negyvenmilliárd forintot adtak villamosvásárlásra.

További források a drog elleni küzdelemre

A kormányfő úgy fogalmazott: futótűzszerű fertőzés terjedt el Magyarországon. Mint mondta, megjelentek a dizájnerdrogok, amelyek olyan olcsók lettek, hogy alámentek az alkohol árának. Azt mondta, szegény családokat tett tönkre ez a nyereségvágyból adódó mérgezés. A kormány sok milliárd forintot mozgósított, számos akciót hajtott végre, és rengeteg drogot, vagyontárgyat, készpénzt foglalt le az elmúlt időszakban. Ez egy jól felépült hálózat, aminek a felszámolásában a miniszterelnök elszánt, mert a kábítószer-kereskedők megölik mások gyerekét. Ezért is használnak erős kifejezéseket.

Mint mondta, múlt héten további forrásokat szavazott meg a kormány az akciók kiszélesítésére.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádióban (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán)