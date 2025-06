Rétvári Bence: A feszültség csak fokozódni fog Magyarország és Ukrajna között + videó

– Szerencsére Magyarország a lehető legtávolabb igyekszik tartani magát a háborútól, de ettől még földrajzilag szomszédosak vagyunk Ukrajnával és ez kockázattal jár – erről beszélt Rétvári Bence a Mozgásban című műsorban. G. Fodor Gábor vendége ezúttal a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára volt, aki hangsúlyozta: az orosz–ukrán háború az alvilágra serkentő hatással van.

Emlékeztetett, az alvilágot már a korábbiakban nagyon feltőkésítette az illegális migráció: az embercsempészek fejenként legalább ötmillió forintot kértek azért, hogy például Törökországtól Németországig elvigyék a migránsokat. Rámutatott: ha összegyűjtenek tíz embert egy ilyen kisbuszba, az ötvenmillió forint.

Évente eurómilliárdokban számolható az az összeg, amennyivel az illegális migráció is tehetősebbé, ráadásul még szervezettebbé is tette az alvilágot

– emelte ki.

Példaként említette Svédországot, ahol már a rendvédelmi szervek egyik vezetője is bevallotta: már nem tudják a lépést tartani a szervezett bűnözéssel. – Szinte minden második nap van egy robbantás, vagy egy késelés, amit az alvilág egyes figurái hajtanak végre – mondta. Szerinte az ukrajnai háború pedig csak tovább rontott a helyzeten, ugyanis az oda küldött fegyverek rendre felbukkannak a feketepiacon.

Ukrajna az online csalók melegágya

Mint mondta, jelenleg ugyan nincsenek nagyobb ukrán bűnözői csoportok Magyarországon, de évente még így is 600–800 bűncselekmény esetében indul ukránok ellen büntetőeljárás, és minden évben 200 és 400 közötti a börtönben levő ukránoknak a száma. – A különböző erőszakos bűncselekmények, kábítószer-bűncselekmények, lopások, hamisítások és közlekedési bűncselekmények, amiket leginkább elkövetnek – magyarázta. Hozzátette azonban, a járvány óta nem kell fizikailag ott lenni valahol, hogy valaki bűncselekményt kövessen el.

A magyar büntetőtörténelemben a valaha volt legnagyobb call center, ahonnan banki, online csalásokat indítottak el hazánk területére, az Ukrajnában volt

– emelte ki.

Mint mondta, ott még a háború előtt sem nagyon uralkodtak a törvények, azóta aztán még kevésbé. Kifejtette: ezeknek a bűnözői csoportoknak sokkal könnyebb onnan egy online csalási hálózatot felépíteni. Rámutatott: találhatunk ukrán elkövetőket az online csalások vezetői között, a szervezők között és a strómanok között is.

Hangsúlyozta, a magyar rendőrségnek komoly erőfeszítéseket kellett tennie, hogy ezeket az elkövetőket elkapja, vagy nemzetközi elfogatóparancsot tudjon elindítani. Több mint 160 olyan személy van, akit beazonosítottak, elkaptak vagy pedig nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki a letartóztatására. – Ez egy nagyon komoly bűnözői hálózat, és sok-sok milliárd forint a tét – húzta alá.

Romlik a viszony

A műsorban szó volt Magyarország és Ukrajna kapcsolatáról is. Rétvári Bence emlékeztetett: hiába nyújtottunk 200 milliárd forintos humanitárius segélyt a háborúban álló országnak, az ukrán kormány már a 2022-es országgyűlési választásokon is a Fidesz–KDNP bukását remélte. Jelenleg pedig már ukrán kémek dolgoznak Magyarországon, ráadásul egyes ellenzéki pártok még össze is játszanak velük.

Az államtitkár szerint mindez a magyar kormány békepárti álláspontjának köszönhető, ami szembemegy az ukrán és brüsszeli érdekekkel. Szerinte hazánk és Ukrajna között a feszültség 2022 óta csak folyamatosan fokozódik, és nem valószínű, hogy ez alacsonyabb fokozatba fog kapcsolni a következő időkben sőt, csak egyre erősebb lesz.

Veszélyes a Tisza Párt migrációs politikája

Szót ejtettek a műsorban a jelenlegi migrációs helyzetről is. Rétvári Bence elmondta, az unióban még mindig jelentős problémát jelent a nyugati államokban a bevándorlás, a migránsok ráadásul sokszor ki is játsszák a rendszert. Brüsszel hazánkat sújtó büntetése kapcsán a műsorvezető feltette a kérdést: nem volna könnyebb inkább beadni a derekunkat? – Csak egy picit le kellene mondani a szuverenitásból, ahogy Magyar Péter is javasolta – emlékeztetett Rétvári Bence. Felidézte: a Tisza Párt elnöke azt hangoztatta, hogy a migrációs kérdést úgy kell megoldani, mint ahogy a többi uniós tagállam is tette, amelyek mind támogatták a migrációs paktumot.

– Tehát ez a veszély a Tisza Pártnak az elképzelésében is, hogy a többi ország mellé besorolnák egész egyszerűen Magyarországot. Nem szabad ezt megtenni. Én látom tényleg ülésről ülésre, hogy azokban az országokban a belügyminisztereknek, akik mégiscsak közrendi, a közbiztonságért felelnek, mekkora legyőzhetetlen problémává vált az illegális migráció – hangsúlyozta.

Nálunk nem kell félni kimenni éjszaka

Rétvári Bence kitért a hazai közbiztonság kérdésére is. Mint mondta, nagyon nagy erőfeszítéseket kellett azért tenni, hogy ezt a szervezett bűnözést vissza lehessen szorítani Magyarországon. – Amikor nem polgári kormány volt, és nem Pintér Sándornak hívták Magyarország belügyminiszterét, akkor maga a miniszterelnök mondta azt, hogy ami Magyarországon van, az nem közbiztonság – emlékeztetett.

Kiemelte: tizenöt évvel ezelőtt körülbelül 450 ezer bűncselekmény volt Magyarországon évente, jelenleg pedig 170-180 ezer, ami több mint 60 százalékos csökkenést jelent.

Az államtitkár felhívta a figyelmet az Ipsos francia közvélemény-kutató cég egy kutatására is, amely arról szólt, az emberek hány százaléka fél attól, hogy nagy bűncselekménynek, vagy erőszaknak az áldozata lesz. – Ez Belgium környékén 36, Svédországnál 50-60 százalék környékén van, nálunk pedig hét-nyolc százalék. Tehát majdnem tizedannyi ember fél attól Magyarországon más európai uniós országokhoz képest, hogy bűncselekmény áldozata lesz. Ez egy nagyon fontos elért eredményünk itt, nem szabad veszélyeztetni – mondta.

A beszélgetésben szó volt még többek között a közoktatás helyzetéről és az egészségügy helyzetéről is.