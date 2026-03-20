Rendkívüli

Felgyújtottak egy izraeli fegyvergyárat Csehországban – ez lehet az ország történetének legsúlyosabb terrorcselekménye

vonatférfirendőr

Civilben szállt vonatra a debreceni rendőr, de arra nem számított, hogy mi kerül ki az egyik utas zsebéből

Egy percig sem unatkoztak.

Magyar Nemzet
Forrás: Police
2026. 03. 20. 14:28
illusztráció Fotó: MTI/Hegedüs Róbert Forrás: MTI
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Vonattal utazott Budapestre a Készenléti Rendőrség debreceni osztályának járőrvezetője március 18-án – írja a rendőrségi portál. Már akkor sem volt minden rendben, amikor felszállt, mert arra lett figyelmes, hogy egy nő segítségért kiált. 

A rendőr azonnal odasietett, az utas pedig elmondta, hogy egy férfi kivette a pénztárcáját a táskájából, majd az ajtó felé indult. A rendőr a férfi után ment, és megpróbálta megállítani. Mivel a férfi ennek ellenére sem állt meg, feltartóztatta, majd ismét felszólította az együttműködésre. Egy másik – szintén szolgálaton kívüli – debreceni rendőr is segített az intézkedésben, aki ugyanazon a vonaton utazott. 

A sértett elmondta, hogy a tolvaj egy kabáttal takarta el a kezét, miközben a táskájában kutatott, de mire ezt észrevette, már hiányzott a pénztárcája.

Az elkövetőt átvizsgálták, de sem a pénztárca, sem bűncselekményre utaló tárgy nem került elő. Ugyanakkor százezer forint készpénzt találtak nála. A tárcára végül az utas ülésénél bukkantak rá. A sértett szerint abból körülbelül 15 ezer forint hiányzott. 

Később egy másik nő is jelezte a helyszínen, hogy március 5-én ugyanazon a vonalon ellopták a telefonját, és felismerte a tettest.

A férfit a Debreceni Rendőrkapitányságra állították elő, gyorsított eljárásban bíróság elé állították lopás miatt.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Bayer Zsolt
idezojelekpéldány

Bayer Zsolt avatarja

És a jellemtelen szarok különlegesen megbecsült példányai a Hont által említett „lelkesedők”…

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
