Elgázolt egy – feltehetőleg öngyilkossági szándékkal vonat elé lépett – embert a Szobról a Nyugati pályaudvarra tartó, Vácról 11:28-kor továbbindult Z70-es vonat (2315) Istvánteleknél – adta hírül a Mávinform.
Gázolt a vonat Budapesten, sok jóra most ne számítson
Délután háromig tart a helyszínelés.
Hozzáfűzik, a helyszínelés ideje alatt, nagyjából délután három óráig Rákospalota-Újpest és Rákosrendező között csak egy vágányon haladhatnak a vonatok. A Z70-es járatok a Nyugati pályaudvarról hét, Vácról hat perccel később indulnak S70-esként, a Nyugati pályaudvar és Vác között minden állomáson és megállóhelyen megállnak.
Emiatt Budapestre várhatóan harminc perccel később érkeznek, valamint Vácról várhatóan harminc perccel később folytatják az útjukat Szob felé.
A G71-es és G70-es járatok nem közlekednek. Az S71-es vonatok csak Rákospalota-Újpest és Vác között közlekednek. Az EuroCityk és railjetek a teljes útvonalon közlekednek.
