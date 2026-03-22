Deutsch Tamás: Ha a Tisza nyer, Ukrajna győz – ha a Fidesz, akkor Magyarország

Az áprilisi választás tétje a háború és a béke kérdése – ezt hangsúlyozta Deutsch Tamás legfrissebb bejegyzésében. A politikus szerint a Fidesz jelenti a stabilitást és a biztos választást.

Magyar Nemzet
2026. 03. 22. 7:52
„Ha április 12-én a Tisza nyeri a választást, akkor Ukrajna győz. Ha a Fidesz, akkor Magyarország! Ennyi.” – írta közösségi oldalán Deutsch Tamás.

Deutsch Tamás, a Fidesz–KDNP európai parlamenti képviselőcsoportjának vezetője Fotó: Somogyi Daniel /  Facebook

A Fidesz–KDNP európai parlamenti képviselőcsoportjának vezetője a bejegyzéshez fűzött kommentben tovább erősítette állítását. Úgy fogalmazott: az áprilisi választás valódi tétje az, hogy Magyarországnak háborúpárti vagy békepárti kormánya lesz.

Azt javaslom, szavazzunk a békére, szavazzunk a Fideszre! Mert a Fidesz a biztos választás! Ennyi.

– tette hozzá.

Deutsch Tamás megszólalása a kormánypártok által képviselt álláspontot tükrözi, amely a választás egyik központi kérdésének a háború és béke dilemmáját tekinti.

Korábban arról is beszámoltunk, hogy Ukrajnához köthető dezinformációs hálózat működhet Magyarországon. A feltételezések szerint ez a rendszer az ellenzéki médián, influenszereken és álprofilokon keresztül erősíti Magyar Péter kampányát.

A leírások szerint a hálózat összehangolt kommunikációval, intenzív közösségi médiás jelenléttel és feltételezett külföldi finanszírozással próbálhatja befolyásolni a választási folyamatokat.

Borítókép: Résztvevők a Tüntessünk az ukrán zsarolás ellen! címmel szervezett demonstráción Ukrajna budapesti nagykövetsége előtt (Forrás: MTI)

               
       
       
       

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Mindent összevetve egy normális és valamelyest tájékozott embernek látnia kell, hogy illene véget vetni a kettős mércének, az illegális és korlátlan bevándorlással megbirkózni nem tudó tehetségtelenek uralmának, az európai értékek semmibevételének.

