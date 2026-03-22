Deutsch Tamás: Ha a Tisza nyer, Ukrajna győz – ha a Fidesz, akkor Magyarország

„Ha április 12-én a Tisza nyeri a választást, akkor Ukrajna győz. Ha a Fidesz, akkor Magyarország! Ennyi.” – írta közösségi oldalán Deutsch Tamás.
A Fidesz–KDNP európai parlamenti képviselőcsoportjának vezetője a bejegyzéshez fűzött kommentben tovább erősítette állítását. Úgy fogalmazott: az áprilisi választás valódi tétje az, hogy Magyarországnak háborúpárti vagy békepárti kormánya lesz.
Azt javaslom, szavazzunk a békére, szavazzunk a Fideszre! Mert a Fidesz a biztos választás! Ennyi.
– tette hozzá.
Deutsch Tamás megszólalása a kormánypártok által képviselt álláspontot tükrözi, amely a választás egyik központi kérdésének a háború és béke dilemmáját tekinti.
Korábban arról is beszámoltunk, hogy Ukrajnához köthető dezinformációs hálózat működhet Magyarországon. A feltételezések szerint ez a rendszer az ellenzéki médián, influenszereken és álprofilokon keresztül erősíti Magyar Péter kampányát.
A leírások szerint a hálózat összehangolt kommunikációval, intenzív közösségi médiás jelenléttel és feltételezett külföldi finanszírozással próbálhatja befolyásolni a választási folyamatokat.
Borítókép: Résztvevők a Tüntessünk az ukrán zsarolás ellen! címmel szervezett demonstráción Ukrajna budapesti nagykövetsége előtt (Forrás: MTI)
