Tiszás drogbotrány: újabb nyomozás miatt aggódhatnak Magyar Péterék

Rendőrségi nyomozás indulhat a Tisza Párt legújabb drogbotránya ügyében is. Több, a napokban kiszivárgott hangfelvételen ugyanis Radnai Márk maga utal arra, hogy kábítószeres buliban vehetett részt. A hatóság egyébként Magyar Péterék emlékezetes, másfél évvel ezelőtti házibulijával összefüggésben már kábítószer-birtoklás gyanújával eljárást folytat.

2026. 03. 31. 22:38
Feljelentés-kiegészítés keretében vizsgálja a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) Radnai Márk Tisza-alelnök drogbotrányát - derült ki a rendőrség lapunknak adott válaszából. Mindez azt jelenti, hogy a hatóság azt vizsgálja, megállhat-e a kábítószer-birtoklás gyanúja. Ha igen, akkor a feljelentés-kiegészítés (azaz, további adatok begyűjtése) után nagy valószínűséggel nyomozást rendelnek el.

Az ügyben Tényi István fordult a hatósághoz. A feljelentés előzménye, hogy  “A Vissza a mederbe“ nevű Facebook-oldalon megosztott egyik hangfelvételen Radnai Márk azt mondja Vogel Evelinnek, Magyar Péter volt barátnőjének, hogy „be kéne LSD-zni”, amire a nő úgy kérdez vissza, hogy „azért jó volt az a varázslás, nem?”. „Rettenetes volt, de valamiért úgy érzem, hogy jó volt” – válaszolta Radnai, Vogel pedig azt felelte: „Ja, igen, az a része volt jó, amikor elkezdtek jönni az energiák”.

Az oldalon közzétett másik hangfelvételen pedig úgy tűnik, mintha egy drogos orgia kezdetéről beszélne Radnai: „sötétítsük el azt az ablakot, kezdődhet a Los Angeles-i soha nem ér véget a buli. (…) G…ci sok kokain!” - üvöltötte a hangja alapján bódultnak tűnő állapotban a tiszás politikus, aki arra is utalt, ha a bulijukról előkerülnek felvételek, majd a mesterséges intelligenciára fogják.

A Tiszához köthető drogos botránynak volt egy előzménye is: hetekkel ezelőtt a Radnai Márk Tisza-alelnök nevével fémjelzett oldalon egy fotó jelent meg. Azon egy felülről rögzített, fekete-fehér felvétel látható egy ágyról, illetve az éjjeli szekrényen fehér por is fellelhető. Magyar közösségi oldalán elismerte, hogy 2024. augusztus 3-án hajnalban, egy átmulatott éjszaka után járt abban a lakásban. ahol többen voltak, és a nappaliban egy asztalon pedig alkohol és kábítószergyanús anyag (fehér por) is volt. Magyar Péter azt állította, hogy semmit nem fogyasztott, csupán a lakás egyik szobájába vonult el volt barátnőjével, Vogel Evelinnel és „konszenzuális szexuális kapcsolatot létesítettek“.

Később a házibuli több résztvevője is megszólalt és szinte Magyar minden állítását cáfolták. A Tisza Párt elnöke még a házigazdát is ismerhette és rajta és Vogel Evelinen kívül még ott volt Magyar testőre, egy arab férfi és egy ukrán hölgy is, aki Vogel Evelin barátnője. Az arab férfi a Blikknek és Indexnek elmondott nyilatkozata alapján az is tudható, hogy a fehér por a nappaliból valahogy a hálószobában, az ágy melletti asztalon „kötött ki“.

A napokban megszólalt a házigazda, aki arról beszélt, hogy a nagykörúti lakás nappalijában lévő drogot Magyar Péter és Vogel Evelin vitte magával a hálószobába, ahova együtt elvonultak és használhatták is a kábítószert. Utóbbi ügyben drogbirtoklás miatt már nyomoz a rendőrség.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

