Szobabotrány: a házigazda szerint Magyar Péterék vitték be magukkal a hálószobába a kábítószert

Kritikus fontosságú részletre derült fény Magyar Péterék 2024. augusztusi drogos házibulijának körülményeiről. Kamera elé állt ugyanis a házigazda, aki arról beszélt, hogy a nagykörúti lakás nappalijában lévő drogot Magyar Péter és Vogel Evelin vitte magával a hálószobába, ahova együtt elvonultak és használhatták is a kábítószert.

„Szívtak, az biztos”

– Kimentem a tiszás bulira de én hamarább hazajöttem két órával. Háromkor hazajöttem, lefekszem, ötkor hazajönnek, ütik az ajtót, a körúton. Abut, Magyar Péter, Vogel Evelin és egy vörös ukrán csaj. Beengedem, bejönnek, leülünk az asztalhoz. Ugye, volt ami volt, és bekéredzkedtek a szobába. Vittek be kólát és szívtak, az biztos – fejtette ki a férfi a Vissza a mederbe nevű Facebook-oldalra csütörtökön feltöltött videóban. Amikor a házigazda beszélgetőpartnere rákérdezett, hogy Vogel Evelinre értette-e, hogy „szívott”, a férfi világossá tette, hogy kikre utalt: „a Péterék. Előttem nem, (de) bevittek, tányérra ráhúzták, bevittek, ja”.

Az már korábban kiderült, hogy a szemtanúk nyilatkozatai alapján szinte semmi nem igaz abból, amit a Tisza Párt elnöke a február 12-i videójában elmondott az ominózus házibuliról, az újabb megszólaló pedig a droggal kapcsolatos részleteket illetően is rácáfolt Magyar Péter szavaira. Vegyük végig a történteket!

„Biztos?”

Februári videójában Magyar elismerte, hogy 2024 nyarán járt egy olyan házibuliban, ahol kábítószer volt a nappaliban kitéve, de azt mondta: ő nem fogyasztott belőle. Közölte azt is, hogy senkit nem ismert a lakásban, csak volt barátnőjét, Vogel Evelint, aki egyébként elhívta a buliba. Kitért arra is, hogy Vogellel „konszenzuális szexuális kapcsolatot” létesített. Magyar azután adta elő magyarázkodását, hogy a radnaimark.hu oldalon megjelent egy kamerakép, amin egy hálószoba volt látható, széttúrt ággyal, mellette tálcán fehér porral.

A honlap február 10-én tűnt fel, azóta több alkalommal frissült. Egyszer a „once upon a time” (azaz egyszer volt, hol nem volt) felirat jelent meg rajta, alatta az ominózus házibuli dátuma: 2024. augusztus 3. Később Magyar Péter magyarázkodó nyilatkozatából került ki egy idézet: „Az asztalon alkohol és kábítószer kinézetű anyag volt. Én az asztalon levő dolgokhoz nem nyúltam…”. A politikus szavai után egy kérdés következett: „Biztos?” Vagyis a weboldal készítője kételkedett abban, hogy Magyar igazat mond.