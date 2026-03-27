Szobabotrány: a házigazda szerint Magyar Péterék vitték be magukkal a hálószobába a kábítószert

Újabb szemtanú szólalt meg Magyar Péterék 2024. augusztusi házibulijáról: a házigazda szerint a nappaliban lévő kábítószert a Tisza-vezér és volt barátnője, Vogel Evelin vitték be a hálószobába, ahol szerinte biztosan „szívtak” is. A házigazda megszólalása összecseng a többi résztvevő beszámolójával, amelyek minden fontos részletben cáfolják Magyar Péter állításait.

2026. 03. 27. 6:18
Kritikus fontosságú részletre derült fény Magyar Péterék 2024. augusztusi drogos házibulijának körülményeiről. Kamera elé állt ugyanis a házigazda, aki arról beszélt, hogy a nagykörúti lakás nappalijában lévő drogot Magyar Péter és Vogel Evelin vitte magával a hálószobába, ahova együtt elvonultak és használhatták is a kábítószert.

„Szívtak, az biztos”

– Kimentem a tiszás bulira de én hamarább hazajöttem két órával. Háromkor hazajöttem, lefekszem, ötkor hazajönnek, ütik az ajtót, a körúton. Abut, Magyar Péter, Vogel Evelin és egy vörös ukrán csaj. Beengedem, bejönnek, leülünk az asztalhoz. Ugye, volt ami volt, és bekéredzkedtek a szobába. Vittek be kólát és szívtak, az biztos – fejtette ki a férfi a Vissza a mederbe nevű Facebook-oldalra csütörtökön feltöltött videóban. Amikor a házigazda beszélgetőpartnere rákérdezett, hogy Vogel Evelinre értette-e, hogy „szívott”, a férfi világossá tette, hogy kikre utalt: „a Péterék. Előttem nem, (de) bevittek, tányérra ráhúzták, bevittek, ja”.

Az már korábban kiderült, hogy a szemtanúk nyilatkozatai alapján szinte semmi nem igaz abból, amit a Tisza Párt elnöke a február 12-i videójában elmondott az ominózus házibuliról, az újabb megszólaló pedig a droggal kapcsolatos részleteket illetően is rácáfolt Magyar Péter szavaira. Vegyük végig a történteket!

„Biztos?”

Februári videójában Magyar elismerte, hogy 2024 nyarán járt egy olyan házibuliban, ahol kábítószer volt a nappaliban kitéve, de azt mondta: ő nem fogyasztott belőle. Közölte azt is, hogy senkit nem ismert a lakásban, csak volt barátnőjét, Vogel Evelint, aki egyébként elhívta a buliba. Kitért arra is, hogy Vogellel „konszenzuális szexuális kapcsolatot” létesített. Magyar azután adta elő magyarázkodását, hogy a radnaimark.hu oldalon megjelent egy kamerakép, amin egy hálószoba volt látható, széttúrt ággyal, mellette tálcán fehér porral.

A honlap február 10-én tűnt fel, azóta több alkalommal frissült. Egyszer a „once upon a time” (azaz egyszer volt, hol nem volt) felirat jelent meg rajta, alatta az ominózus házibuli dátuma: 2024. augusztus 3. Később Magyar Péter magyarázkodó nyilatkozatából került ki egy idézet: „Az asztalon alkohol és kábítószer kinézetű anyag volt. Én az asztalon levő dolgokhoz nem nyúltam…”. A politikus szavai után egy kérdés következett: „Biztos?” Vagyis a weboldal készítője kételkedett abban, hogy Magyar igazat mond.

Magyarék szobájában landolt a por

Idővel megszólaltak a házibuli résztvevői. Egyikük, egy Abdoul nevű arab származású férfi visszaemlékezése szintén megingatta Magyarnak a drogról tett állításait. Abdoul ugyanis arról számolt be, hogy a buli közben egyszer csak eltűnt az asztalról a tálca a rajta lévő porral, arról azonban nem volt tudomása, hogy ki vitte el. Azonban a radnaimark.hu oldalon látható kamerafelvételen egyértelműen kivehető, mégpedig az ágy mellett, tehát valaki a nappaliból bevitte a hálószobába az anyagot. A házigazda viszont – ahogy már említettük – tisztán emlékezett arra, hogy Magyar és Vogel tették ezt, és abban is biztos volt, hogy használtak a szerből.

De nézzük, hogy a szemtanúk, a résztvevők mely más pontokban hazudtolták meg a Tisza elnökének buliról előadott történetét!

A volt barátnő is cáfol

Kiderült például, hogy Magyar mindenkit ismerhetett azok közül, akik az említett hajnalon az Erzsébet körúti kibérelhető lakásban tartózkodtak. Ez azért lényeges, mert a Tisza-elnök azt mondta: nem ismert ott senkit, csak volt barátnőjét, Vogel Evelint. Megszólalt maga Vogel is, aki egy fontos részletre egészen másként emlékezett. Magyar a videójában azt állította, hogy a volt barátnője javasolta a lakást, ezért később – mivel a politikus szavai szerint Vogel már akkor is zsarolta őt – arra a következtetésre jutott, hogy szándékos, titkosszolgálati módszerrel megszervezett úgynevezett kompromat áldozata lett. Vogel mindezt tagadta, sőt közös feljelentést javasolt Magyarnak a titokban készült felvétel miatt és azt állította, hogy a házibuli helyszínét a Tisza-vezér egyik ismerőse javasolta.

Nyomoz a rendőrség

Abdoul – akit már említettünk –, arról is nyilatkozott, hogy korábban már ismerte Magyar Pétert, s szavai szerint öten érkeztek a buliba. Utóbbi megjegyzés szintén cáfolja a Tisza elnökét, aki a február 12-ei videóban arra utalt: volt barátnőjével ketten mentek el a házibuliba. Ehhez képest kiderült, hogy Magyar, Vogel és Abdoul mellett Vogel ukrán barátnője és a Tisza-vezér testőre együtt érkezett meg az ingatlanba. Abdoul beszámolóját erősíti, hogy a házigazda szintén említette az ukrán nőt és mintha az arab férfire is utalt volna.

Aggódtak a felvétel miatt

Végül érdemes egy kitérni rá: Magyar Péterék tudtak arról, hogy a házibuli eseményeiről felvétel készült és erősen aggódtak az esetleges nyilvánosságra kerülés miatt. Szintén a Vissza a mederbe nevű oldalon jelent meg a minap egy beszélgetés, amelyen Vogel Evelin és Radnai Márk Tisza-alelnök társalog. Utóbbi kérdésére, hogy Vogel készített-e felvételt, a nő azt felelte: „lehet”. Radnai erre úgy reagált: „az nagyon rossz. Akkor biztos ki fog jönni előre valamivel”. Talán nem életszerűtlen feltételezni, hogy ha egy hagyományos buliról lett volna szó, kevésbé aggodalmaskodott volna Radnai.

Magyar Péterék 2024. augusztusi házibulijával összefüggésben nyomozás is zajlik, amelyet kábítószer-birtoklás miatt rendelt el a rendőrség.

LSD és kokain
A Tisza Párt vezetésére egyre jobban ráég a kábítószer-használat gyanúja. Miközben Magyar Péter talpa alatt a 2024-es drogos házibuli miatt válik egyre forróbbá a talaj, Radnai Márk a minap nyilvánosságra került hangfelvételeken úgy beszél a drogozásról, mintha aktív szerhasználó lenne. A Vissza a mederbe nevű Facebook-oldalon megosztott egyik beszélgetésen a Tisza-alelnök azt mondja Vogel Evelinnek, Magyar Péter volt barátnőjének, hogy „be kéne LSD-zni”, amire a nő úgy kérdez vissza, hogy „azért jó volt az a varázslás, nem?”. – Rettenetes volt, de valamiért úgy érzem, hogy jó volt – válaszolta Radnai, Vogel pedig azt felelte: „Ja, igen, az a része volt jó, amikor elkezdtek jönni az energiák”. Az oldalon közzétett másik hangfelvételen pedig úgy tűnik, mintha egy drogos orgia kezdetéről beszélne Radnai: „sötétítsük el azt az ablakot, kezdődhet a Los Angeles-i soha nem ér véget a buli. (…) G...ci sok kokain!”

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: Hatlaczki Balázs)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

