Rendkívüli

Hamarosan kezdődik a Kormányinfó, kövesse velünk élőben a bejelentéseket

tisza pártradnai márknémeth balázsMagyar Péter

Egyre több hangfelvétel szivárog ki a tiszás drogos bulikról, a balos sajtó hallgat

Kiszivárgott hangfelvételekről, drogos bulikról és politikai befolyásról írt Németh Balázs, aki több kérdést is megfogalmazott a Tisza Párt kapcsán.

Magyar Nemzet
2026. 03. 26. 8:28
Fotó: Hatlaczki Balázs
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Tényleg nem számít?” – ezzel a kérdéssel kezdte bejegyzését Németh Balázs, aki szerint újabb, súlyos botrány érintheti a Tisza Párt belső köreit.

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke az Egymillió lépés a békéért és a nemzeti összefogásért elnevezésű országjáráson.
Magyar Péter Fotó: Hatlaczki Balázs / MW

A politikus emlékeztet, hogy napok óta olyan hangfelvételek jelennek meg, amelyek a párt legfelsőbb köreihez köthetők. Posztjában név szerint említi Magyar Pétert, valamint közeli munkatársát, Radnai Márkot, a Tisza Párt alelnökét.

A politikus azt írta: már korábban is felmerült, hogy Magyar Péter drogos bulikban vett részt, és állítása szerint ez nem egyedi eset. Az országgyűlési képviselőjelölt bejegyzésében a korábbi, bécsi drogteszt hitelességét is megkérdőjelezte.

Németh Balázs hangsúlyozta: „itt az újabb botrány, amelyről egyelőre teljes a csend a Tisza-szektában!!”. Emlékeztetett arra is, hogy napok óta olyan hangfelvételek szivárognak ki, amelyeken 

Radnai Márk, Magyar Péter közeli munkatársa beszél különböző drogokról, köztük LSD-ről és kokainról, valamint zártkörű, elsötétített helyiségekben tartott bulikról.

„Az is kiderül a felvételekből, hogy ha esetleg lebuknak (megtörtént!!), akkor az AI-ra, a mesterséges intelligenciára fogják majd az egészet. Ahogy immár két éve minden kellemetlen ügyet a Tiszában”– írja posztjában Németh Balázs.

A politikus élesen bírálta azt is, hogy szerinte a témában nincs érdemi reakció, és úgy fogalmazott: a „tiszás sajtó” nem foglalkozik az üggyel.

Tényleg nem számít a Tisza szavazóinak és a Tiszát mentegető sajtónak, hogy egy ilyen csapat kerülhet az ország élére és dönthet a magyarok jövőjéről?

– teszi fel a kérdést a Fidesz országgyűlési képviselőjelöltje.

A politikus szerint „külső erők” dolgoznak azon, hogy megtörjék Magyarország ellenállását és átvegyék az irányítást az ország felett. Úgy véli, ezeknek az erőknek olyan, általa befolyásolhatónak nevezett szereplőkre van szükségük, akik könnyen irányíthatók.

Bejegyzésében azt is írja: ezek a szereplők támogatást és előnyöket kapnak, miközben a valódi döntéseket mások hozzák meg arról, milyen irányba haladjon az ország, illetve mi történjen a közpénzekkel.

Németh Balázs a választók felelősségére hívta fel a figyelmet: 

A terv teljesen világos, a szerepek is tiszták. Rajtunk a sor április 12-én, hogy ezt megakadályozzuk!!

Emellett azt is jelezte, hogy további kiszivárgó hangfelvételekre vagy akár videókra számít.

Borítókép: Magyar Péter és a háttérben Radnai Márk (Forrás: MW)

               
       
       
       

            További játékainkhoz kattintson ide!        

   

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pozsonyi Ádám
idezojelekoroszország

Megírtuk, tehát igaz!

Pozsonyi Ádám avatarja

Értjük, kellett valami álhír, hogy a teljesen evidens ukrán beavatkozásról elterelje a Tisza a figyelmet, de azért mindennek van határa.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.