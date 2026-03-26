Egyre több hangfelvétel szivárog ki a tiszás drogos bulikról, a balos sajtó hallgat

„Tényleg nem számít?” – ezzel a kérdéssel kezdte bejegyzését Németh Balázs, aki szerint újabb, súlyos botrány érintheti a Tisza Párt belső köreit.

Magyar Péter Fotó: Hatlaczki Balázs / MW

A politikus emlékeztet, hogy napok óta olyan hangfelvételek jelennek meg, amelyek a párt legfelsőbb köreihez köthetők. Posztjában név szerint említi Magyar Pétert, valamint közeli munkatársát, Radnai Márkot, a Tisza Párt alelnökét.

A politikus azt írta: már korábban is felmerült, hogy Magyar Péter drogos bulikban vett részt, és állítása szerint ez nem egyedi eset. Az országgyűlési képviselőjelölt bejegyzésében a korábbi, bécsi drogteszt hitelességét is megkérdőjelezte.

Németh Balázs hangsúlyozta: „itt az újabb botrány, amelyről egyelőre teljes a csend a Tisza-szektában!!”. Emlékeztetett arra is, hogy napok óta olyan hangfelvételek szivárognak ki, amelyeken

Radnai Márk, Magyar Péter közeli munkatársa beszél különböző drogokról, köztük LSD-ről és kokainról, valamint zártkörű, elsötétített helyiségekben tartott bulikról.

„Az is kiderül a felvételekből, hogy ha esetleg lebuknak (megtörtént!!), akkor az AI-ra, a mesterséges intelligenciára fogják majd az egészet. Ahogy immár két éve minden kellemetlen ügyet a Tiszában”– írja posztjában Németh Balázs.

A politikus élesen bírálta azt is, hogy szerinte a témában nincs érdemi reakció, és úgy fogalmazott: a „tiszás sajtó” nem foglalkozik az üggyel.

Tényleg nem számít a Tisza szavazóinak és a Tiszát mentegető sajtónak, hogy egy ilyen csapat kerülhet az ország élére és dönthet a magyarok jövőjéről?

– teszi fel a kérdést a Fidesz országgyűlési képviselőjelöltje.

A politikus szerint „külső erők” dolgoznak azon, hogy megtörjék Magyarország ellenállását és átvegyék az irányítást az ország felett. Úgy véli, ezeknek az erőknek olyan, általa befolyásolhatónak nevezett szereplőkre van szükségük, akik könnyen irányíthatók.

Bejegyzésében azt is írja: ezek a szereplők támogatást és előnyöket kapnak, miközben a valódi döntéseket mások hozzák meg arról, milyen irányba haladjon az ország, illetve mi történjen a közpénzekkel.