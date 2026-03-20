Esernyőre is szükség lehet a hétvégén

Pénteken még nagyrészt felhős idő várható, szombaton is inkább csak rövidebb időszakokra süthet ki a nap. Az éjszaka második felében északon, északkeleten, szombaton már a Dunántúlon is előfordulhat néhol kisebb eső, zápor. Estétől mérséklődik a légmozgás, majd szombaton napközben újra sokfelé megélénkül a keleti szél.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 1 és 6 fok között alakul, de az átmenetileg kevésbé felhős tájakon gyenge fagy is előfordulhat.

A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 10 és 15 fok között valószínű.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Pexels)