Nyitrai Zsolt: Magyarország Európa egyik legbiztonságosabb országa a polgárőröknek is köszönhetően + videó

Elkészült a Megvédjük a biztonságunkat! Szövetségben a polgárőrökkel című kiadvány, amely az idén 35 éves polgárőrség és a kormány közös eredményeit mutatja be – jelentette be Nyitrai Zsolt a Facebookon.

A miniszterelnök főtanácsadója a közösségi oldalán közzétett videóban hangsúlyozta:

Magyarország ma Európa egyik legbiztonságosabb országa, ami a polgárőrök „áldozatos és önkéntes szolgálatának is köszönhető”.

A kormány és az Országos Polgárőr Szövetség közös célja a jövőben is változatlan: „a háborús időkben is megőrizni hazánk békéjét és biztonságát” – húzta alá.

Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

A nemzeti kormány

növekvő költségvetési támogatással,

modern eszközökkel

és kedvező jogszabályi környezettel

segíti a polgárőröket – sorolta Nyitrai Zsolt.

Számítunk a polgárőrökre, ahogyan a polgárőrök is számíthatnak Magyarország kormányának megbecsülésére és támogatására

– szögezte le.

A videóban Hegedűs György, a Budapesti Polgárőr Szövetség elnökhelyettese hangsúlyozza: a polgárőrség 35 éve a magyar közbiztonság egyik legfontosabb pillére. A szövetség elmúlt évei valódi megerősödést hoztak, a stabil támogatásnak köszönhetően nőtt a polgárőrség létszáma, modernizálódott az eszközpark, és a polgárőrök még hatékonyabban vesznek részt a bűnmegelőzésben, az illegális migráció és a kábítószer-kereskedelem elleni küzdelemben.

Borítókép: Ifjú polgárőrök eskütétele Lakiteleken a Hungarikum Ligetben (Fotó: MTI/Bús Csaba)