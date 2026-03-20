Nyitrai Zsolt: Magyarország Európa egyik legbiztonságosabb országa a polgárőröknek is köszönhetően + videó

Elkészült a Megvédjük a biztonságunkat! Szövetségben a polgárőrökkel című kiadvány, amely az idén 35 éves polgárőrség és a kormány közös eredményeit mutatja be – jelentette be Nyitrai Zsolt a Facebookon.
A miniszterelnök főtanácsadója a közösségi oldalán közzétett videóban hangsúlyozta:
Magyarország ma Európa egyik legbiztonságosabb országa, ami a polgárőrök „áldozatos és önkéntes szolgálatának is köszönhető”.
A kormány és az Országos Polgárőr Szövetség közös célja a jövőben is változatlan: „a háborús időkben is megőrizni hazánk békéjét és biztonságát” – húzta alá.
A nemzeti kormány
- növekvő költségvetési támogatással,
- modern eszközökkel
- és kedvező jogszabályi környezettel
segíti a polgárőröket – sorolta Nyitrai Zsolt.
Számítunk a polgárőrökre, ahogyan a polgárőrök is számíthatnak Magyarország kormányának megbecsülésére és támogatására
– szögezte le.
A videóban Hegedűs György, a Budapesti Polgárőr Szövetség elnökhelyettese hangsúlyozza: a polgárőrség 35 éve a magyar közbiztonság egyik legfontosabb pillére. A szövetség elmúlt évei valódi megerősödést hoztak, a stabil támogatásnak köszönhetően nőtt a polgárőrség létszáma, modernizálódott az eszközpark, és a polgárőrök még hatékonyabban vesznek részt a bűnmegelőzésben, az illegális migráció és a kábítószer-kereskedelem elleni küzdelemben.
Borítókép: Ifjú polgárőrök eskütétele Lakiteleken a Hungarikum Ligetben (Fotó: MTI/Bús Csaba)
