Új fejlesztések a Gondosóra alkalmazásában: még több segítség az időseknek + videó

Továbbfejlesztették az ingyenes Gondosóra applikációt – közölte Nyitrai Zsolt. Az új funkciók között a helymeghatározás, az órakereső hangjelzés és a gyógyszerbevételre figyelmeztető jelzés is szerepel.

2026. 03. 08. 13:02
Fotó: MEDIAWORKS
Új fejlesztésekkel bővült az ingyenes Gondosóra applikáció – közölte Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója vasárnap a Facebook-oldalán.

20250702 Debrecen "Gondosóra infó" Országjárás Fotó: Katona Ákos Hajdú-Bihari Napló
Gondosóra. Fotó: MW/Katona Ákos

A politikus kiemelte, a nyugdíjasok helyzete a kormány számára becsületbeli ügy: februárban dupla nyugdíjat és a 14. havi nyugdíj első részletét is megkapták a szépkorúak. A nagy januári hideg miatt rezsistoppal védték őket.

A nyugdíjakat nem csökkenteni, nem megadóztatni, hanem növelni kell. Amíg Orbán Viktor a miniszterelnök, a nyugdíjasok biztonságban érezhetik magukat

– fogalmazott.

A videóban Lantos Csaba energiaügyi miniszter elmondta, a Gondosóra program ma már több mint egymillió idős ember biztonságát szolgálja.

Most továbbfejlődünk

– jelentette ki. Kifejtette, új funkciókkal egészítették ki az ingyenes mobilalkalmazást: 

mostantól már lehetséges a helymeghatározás, a hangjelzéssel történő órakeresés, emellett a gondosóra képes jelezni, hogy az idősek vegyék be a gyógyszerüket.

A miniszter hozzátette, a digitális állampolgárság programon (DÁP) keresztül egyszerűbb és biztonságosabb a belépés.

Egymillió ember nem tévedhet, ráadásul a 85 ezer megmentett élet és 800 ezer hétköznapi segítségnyújtás magáért beszél

– zárta szavait Lantos Csaba, azt kérve, hogy az idősek töltsék le és használják a Gondosóra mobilalkalmazást.

– Erősítsük együtt a családok biztonságát, ne feledje, a biztonság egy okos döntéssel kezdődik! – mondta.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: MW)

               
       
       
       

