Új fejlesztések a Gondosóra alkalmazásában: még több segítség az időseknek + videó

Új fejlesztésekkel bővült az ingyenes Gondosóra applikáció – közölte Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója vasárnap a Facebook-oldalán.
A politikus kiemelte, a nyugdíjasok helyzete a kormány számára becsületbeli ügy: februárban dupla nyugdíjat és a 14. havi nyugdíj első részletét is megkapták a szépkorúak. A nagy januári hideg miatt rezsistoppal védték őket.
A nyugdíjakat nem csökkenteni, nem megadóztatni, hanem növelni kell. Amíg Orbán Viktor a miniszterelnök, a nyugdíjasok biztonságban érezhetik magukat
– fogalmazott.
A videóban Lantos Csaba energiaügyi miniszter elmondta, a Gondosóra program ma már több mint egymillió idős ember biztonságát szolgálja.
Most továbbfejlődünk
– jelentette ki. Kifejtette, új funkciókkal egészítették ki az ingyenes mobilalkalmazást:
mostantól már lehetséges a helymeghatározás, a hangjelzéssel történő órakeresés, emellett a gondosóra képes jelezni, hogy az idősek vegyék be a gyógyszerüket.
A miniszter hozzátette, a digitális állampolgárság programon (DÁP) keresztül egyszerűbb és biztonságosabb a belépés.
Egymillió ember nem tévedhet, ráadásul a 85 ezer megmentett élet és 800 ezer hétköznapi segítségnyújtás magáért beszél
– zárta szavait Lantos Csaba, azt kérve, hogy az idősek töltsék le és használják a Gondosóra mobilalkalmazást.
– Erősítsük együtt a családok biztonságát, ne feledje, a biztonság egy okos döntéssel kezdődik! – mondta.
Borítókép: Illusztráció (Forrás: MW)
