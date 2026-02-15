Elsöprő siker a Gondosóra program, ez az igazi biztonság az idős polgárok számára

A magyarok bíznak a nemzetközi szinten is egyedülálló Gondosóra programban, amely amellett, hogy növeli az idősek biztonságát és valódi segítséget nyújt, még a generációk közötti együttműködést is segíti − hangsúlyozta a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) családokért felelős államtitkára vasárnap a szerencsi Kulcsár Anita Városi Sportcsarnokban rendezett Gondosóra családi napon.

Gondosóra családi nap Szerencsen, a Kulcsár Anita Városi Sportcsarnokban (Fotó: Erdõs József / MTI Fotószerkesztõség)

Koncz Zsófia, aki a térség fideszes országgyűlési képviselője is, elmondta: a szerencsi az első vidéki Gondosóra-találkozó, a telt ház pedig jól mutatja a program iránti bizalmat. Emlékeztetett, a kezdeményezés a térségből indult el, az első eszközöket Hernádnémetiben és Tiszalúcon osztották ki.

Az államtitkár kiemelte, a Gondosóra programot Magyarország európai uniós elnöksége idején nemzetközi fórumokon is bemutatták, ahol több ország képviselője is elismeréssel szólt arról, hogy Magyarországon minden 65 év feletti állampolgár számára térítésmentesen biztosítják az eszközt.

Ismertetése szerint eddig több mint 80 ezer életmentéshez és 800 ezer segítségnyújtáshoz járult hozzá a rendszer, miközben a felhasználók száma elérte az egymilliót.

Az államtitkár hangsúlyozta az aktív és közösségben megélt időskor fontosságát is. Szólt a Monspart Sarolta által kezdeményezett gyaloglóklub-hálózatról, amely országszerte mintegy 600 településen működik, illetve a szenior örömtánc-programról, amelyből jelenleg 450 csoport van. Jelezte, mindkét kezdeményezés célja az egészséges életmód, a közösségépítés és az idősek életminőségének javítása.

Koncz Zsófia hangsúlyozta, hogy számtalan érdekes program áll az idős állampolgárok rendelkezésére (Fotó: Erdõs József / MTI Fotószerkesztõség)

Koncz Zsófia hangsúlyozta, a Gondosóra program és az aktív időskort segítő kezdeményezések azt az üzenetet közvetítik, hogy Magyarországon az idősek biztonsága és megbecsülése közös ügy. Úgy fogalmazott, az önkormányzatokkal, szakmai szervezetekkel és helyi közösségekkel együttműködve lehet olyan környezetet teremteni, ahol az idősebb generáció nem elszigetelten, hanem közösségben, biztonságban és aktívan élhet.

Hozzátette: a Gondosóra sikere bizonyítja, hogy az állam felelősséget vállal az idősekért és olyan működő megoldásokat kínál, amelyek a mindennapokban is kézzelfogható segítséget jelentenek.

A rendezvényen felszólalt Juhász Roland, a Gondosóra program felügyeletéért és megvalósításáért felelős Kormányzati Szolgáltató Központ Nonprofit Kft. ügyvezetője is, aki elmondta: a szerencsi esemény az első vidéki Gondosóra családi nap, hasonló rendezvényeket korábban Budapesten tartottak.