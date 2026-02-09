Elindult a házasság hete: a KINCS politikus házaspárokat ültetett egy asztalhoz

A magyar családok érzik, hogy a nemzeti kormány mellettük van – jelentette ki Koncz Zsófia a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (KINCS) konferenciáján. A házasság hete alkalmából tartott, Házasság és közélet című rendezvényen a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) családokért felelős államtitkára emlékeztetett: 2010-ben radikális változás történt ezen a területen, a balliberális családellenes politika átfordult családbaráttá. A nemzeti kormány a megszorítások helyett a családok támogatásában hisz, ezért indította el Európa legnagyobb adócsökkentési programját, és növeli évről évre a minimálbért, aminek köszönhetően bizonyos családtámogatások is minden évben emelkednek – mutatott rá az államtitkár.

Koncz Zsófia Fotó: MTI/Purger Tamás

– hangsúlyozta Koncz Zsófia. Hozzátette: ráadásul egyre több támogatás segíti a családokat nem csak a megélhetésben, hanem akár az otthonteremtésben is.

Egyre több gyerek születik házasságban

Az államtitkár szerint azonban a támogatás mellett az is fontos, hogy felhívják a figyelmet az értékekre, a házasság és a család fontosságára, mert ha ezek erősödnek, akkor a nemzet és a társadalom is erősebb lesz.

A 2010 utáni családbarát fordulattal kapcsolatban pedig elmondta: 10 év alatt megduplázódott a házasságkötések száma, és negyedével nőtt a házasságban született gyerekek aránya, így míg 2015-ben csupán a gyermekek fele született házasságban, addig 2025-ben már tízből nyolc.

Fűrész Tünde, a KINCS elnöke a elárulta a házasság hetének az idei mottóját: a hűség szabadsága. Az elnök elmondta, hogy örül ennek a címnek ugyanis manapság egyre többen vannak olyanok, akik azt akarják lehitetni, hogy a hűség már nem érték. Vannak azonban akik egyenesen magasztalják, ha valaki elárulja a másikat. Pedig a ragaszkodás és kitartás a másik mellett amikor arra a legnagyobb szükség van a legnagyobb érték – szögezte le.

A jó házasságért tenni kell

Fűrész Tünde a szervezet egyik kutatását ismertetve elmondta, a magyarok nagy része is hisz a házasságban, a fiatalok többsége is házasságban szeretné leélni az életét. A megkérdezettek 97 százaléka szerint a jó házasságért tenni kell. A magyarok háromnegyede egyetért vele, hogy a házasság érzelmi biztonság érzetet ad, valamint növeli a boldogságérzetet – ismertette. Azt is elmondta, a házasságban született gyermekek magas számával kapcsolatban, hogy ilyen magas szám máshol Európában nincs. De nem csak ebben állunk jobban, Magyarországon a válások száma is kevesebb, valamint tovább tartanak a házasságok és előbb is kötik meg őket – tette hozzá.