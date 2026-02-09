családházasság heteházasság

Elindult a házasság hete: a KINCS politikus házaspárokat ültetett egy asztalhoz

Amíg Nyugaton megszorítások vannak, addig a magyar kormány nemzetközileg is példát mutat a családtámogatási rendszerével. Ezért is lehet, hogy hazánk a házasságban született gyermekek számában is jobban áll a többi európai országnál. A házasság hete nyitó konferenciáján politikus házaspárok meséltek a házasság és közélet összehangolásáról.

Erős Hunor
2026. 02. 09. 17:27
Fotó: MTI/Purger Tamás
A magyar családok érzik, hogy a nemzeti kormány mellettük van – jelentette ki Koncz Zsófia a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (KINCS) konferenciáján. A házasság hete alkalmából tartott, Házasság és közélet című rendezvényen a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) családokért felelős államtitkára emlékeztetett: 2010-ben radikális változás történt ezen a területen, a balliberális családellenes politika átfordult családbaráttá. A nemzeti kormány a megszorítások helyett a családok támogatásában hisz, ezért indította el Európa legnagyobb adócsökkentési programját, és növeli évről évre a minimálbért, aminek köszönhetően bizonyos családtámogatások is minden évben emelkednek – mutatott rá az államtitkár.

Budapest, 2026. február 9.
Koncz Zsófia

Amíg Nyugaton megszorítások vannak, addig a magyar kormány nemzetközileg is példát mutat a családtámogatási rendszerével

– hangsúlyozta Koncz Zsófia. Hozzátette: ráadásul egyre több támogatás segíti a családokat nem csak a megélhetésben, hanem akár az otthonteremtésben is. 

Egyre több gyerek születik házasságban

Az államtitkár szerint azonban a támogatás mellett az is fontos, hogy felhívják a figyelmet az értékekre, a házasság és a család fontosságára, mert ha ezek erősödnek, akkor a nemzet és a társadalom is erősebb lesz.

A 2010 utáni családbarát fordulattal kapcsolatban pedig elmondta: 10 év alatt megduplázódott a házasságkötések száma, és negyedével nőtt a házasságban született gyerekek aránya, így míg 2015-ben csupán a gyermekek fele született házasságban, addig 2025-ben már tízből nyolc.

Fűrész Tünde, a KINCS elnöke a elárulta a házasság hetének az idei mottóját: a hűség szabadsága. Az elnök elmondta, hogy örül ennek a címnek ugyanis manapság egyre többen vannak olyanok, akik azt akarják lehitetni, hogy a hűség már nem érték. Vannak azonban akik egyenesen magasztalják, ha valaki elárulja a másikat. Pedig a ragaszkodás és kitartás a másik mellett amikor arra a legnagyobb szükség van a legnagyobb érték – szögezte le. 

A jó házasságért tenni kell

Fűrész Tünde a szervezet egyik kutatását ismertetve elmondta, a magyarok nagy része is hisz a házasságban, a fiatalok többsége is házasságban szeretné leélni az életét. A megkérdezettek 97 százaléka szerint a jó házasságért tenni kell. A magyarok háromnegyede egyetért vele, hogy a házasság érzelmi biztonság érzetet ad, valamint növeli a boldogságérzetet – ismertette. Azt is elmondta, a házasságban született gyermekek magas számával kapcsolatban, hogy ilyen magas szám máshol Európában nincs. De nem csak ebben állunk jobban, Magyarországon a válások száma is kevesebb, valamint tovább tartanak a házasságok és előbb is kötik meg őket – tette hozzá.

Az elnök a rendezvény kerekasztal-beszélgetésére meghívott, közéleti szerepet vállaló házaspárjairól úgy fogamzott, ők a megbízhatóság példaképei, akik nemcsak társukhoz, hanem elveikhez, közösségeikhez is elkötelezetten ragaszkodnak.

Budapest, 2026. február 9.
Fűrész Tünde

A konferencián két kerekasztal-beszélgetést is tartottak amelyeken a házasságról, a munka és a magánélet összeegyeztetéséről beszéltek a résztvevők. Az első beszélgetésen Koncz Zsófia és férje, Varkoly Ádám, Szerencs alpolgármestere, Fazekas Csilla, Budapest I. kerületének alpolgármestere és férje, Ondré Péter, az Agrármarketing Centrum ügyvezetője vettek részt.

Koncz Zsófia a házasság alapértékeiről szólva elmondta, hogy számára stabilitást és kiszámíthatóságot jelent, amelyben jó, hogy mindent meg lehet beszéli. 

Ma a politikával foglalkozni, különösen a digitális térben nagyon nehéz, de ebben a feszült, éles helyzetben hatalmas segítség a család

– emelte ki az államtitkár. Hozzátette: már a korábbi kampányok is nehezek voltak, azonban a mostani esetében a sok munka mellett szeretne a lehető legtöbb időt a családjával tölteni.

Varkoly Ádám úgy vélekedett, hogy a házasság mindenki életében meghatározó pont. Az emberek társas lények, akik egész életükben a párjukat keresik – tette hozzá. Majd ráerősített  feleségének korábbi megállapítására: a közéletet a házassággal nehéz összeegyeztetni. 

Kommunikáció és együtt töltött minőségi idő

Fazekas Csilla szerint a házasság egy olyan stabilitás és kiszámíthatóságot jelent, amelyre mind vágyunk. Egy házasságban is fontos, hogy meg legyen mindenkinek az önmegvalósítása, ebben támogatni kell egymást. Fontos a kommunikáció és a együtt töltött minőségi idő – tette hozzá.

A kampánnyal kapcsolatban pedig kijelentette, hogy ő ezt inkább mindennapi munkának nevezné, amelyben az értékeiket tudják megmutatni.

Ondré Péter pedig azt hangsúlyozta, hogy olyan kihívások között, mint amik ma érik az embereket, a házasság egy biztos pontot ad. Szerinte a kampányt lehet tehernek értelmezni, de ehet lehetőségnek is látni, hogy bemutassák az értékrendet amelyet képviselnek.

Budapest, 2026. február 9.
Fotó: MTI/Purger Tamás

A második beszélgetésen Zsigó Róbert, a KIM parlamenti államtitkára és felesége Zsigóné Rózsa, továbbá Steiner Attila energetikáért felelős államtitkár és felesége, Steiner-Isky Annamária, a Női Digitális Polgári Kör (DPK) társalapítója vett részt.

A beszélgetést moderáló Fűrész Tünde a kezdéskor humorosan megjegyezte, hogy itt bizonyíték, hogy a házasság és a közélet összeegyeztetése nehéz, ugyanis Steiner Attila nem tudott megérkezni a kezdésre, csak néhány perccel később, egy elhúzódó tárgyalás miatt.

Zsigó Róbert szerint a házasság egy szeretetközösséget, biztonságot jelent, és azt, hogy van kire számítani. 

Viharos világban élünk, de ha bármi van, akkor mindig van valaki, akire lehet számítani

– hangsúlyozta a parlamenti államtitkár.

Felidézte: szépek voltak azok a kampányok, amikor a legrosszabb az volt, mikor csak összefirkálták a plakátokat. – Hol vagyunk már ettől? – tette fel a kérdést. 

Ez egy nehéz időszak, általában a képviselők nem az utolsó 50 napban kampányolnak, csak ilyenkor besűrűsödik minden. – Ez egy intenzív időszak, így kell egy hely ahol az ember lenyugodhat, feltöltődhet és ez a család – mutatott rá Zsigó Róbert. Hozzátette: csak  akkor lehet ezt megcsinálni, ha van tisztelet, szeretet és türelem.

Zsigóné Rózsa rámutatott, a házasság a másikra való számítást jelenti. Számára sokat számít hogy férje mindig ott volt mellette és mindig segített a két mozgássérült gyermekük ápolásában.

Steiner Attila arról beszélt, hogy a házasság óriási támaszt jelent számára. Ezért tudja, hogy bármi van előttük, azt meg tudják oldani. Ahogy a késés is mutatta, szükség van rugalmasságra is: sok minden van egyszerre, de próbálják úgy intézni, hogy mindenre jusson idő, különösen a gyermekre – tette hozzá.

A közös vízió fontos, hogy ne teljesen máshogy lássa a két fél a világot, emellett kell a szabadság, de az a jó, ha egy irányba mennek a dolgok. Azonban nem szabad elnyomni egymást – vélekedett az államtitkár. Majd hangsúlyozta: 

a biztos választás magára a családra is érvényes, mert kiszámíthatóságot és perspektívát jelent.

Steiner-Isky Annamária rámutatott: a hűség szabadsága fontos eszme a házasságban élőknek és a házasodni vágyóknak egyaránt. A házasság egy szövetség, mindenki számára egy jó szituáció ha mindenki támogatja a másikat. Azonban az elvárások nincsenek jó hatással a házasságra, megértőnek kell lenni – tette hozzá.

Majd rámutatott, hogy teljesen benne vannak a politikában ugyanis férje abban a választókerületben fog indulni, ahol Magyar Péter is tervez. A Tisza Párt elnöke ezért kihelyezett rengeteg plakátot, amelyeken az a kérdés szerepelt: „ki az a Steiner Attila?”, a plakátokra pedig mindenféle dehonesztáló feliratok kerültek, és ezt a gyermekeik is látják.

Budapest, 2026. február 9.
Fotó: MTI/Purger Tamás

Emlékezetes, hogy Steiner Attila, valamint felesége és Magyar Péter valamint Varga Judit még utóbbiak házassága alatt jó kapcsolatot ápoltak, így ismerik egymást. Amikor a Tisza-vezér bejelentette indulását, Steiner Attila egy közös képpel üzent a baloldali pártelnöknek.

„Szia, Péter Magyar! Évtizedek óta jól ismerjük egymást, és nagyon örülök, hogy egyéniben indulsz a 3-as vk-ben a választásokon. Vk-elnökként alig várom, hogy nyíltan beszéljünk a régi ügyeidről” – üzente közel egy éve az államtitkár. Steiner Attila ezek után vitára is hívta Magyar Pétert, azonban a Tisza-vezér szokásához híven nem mert kiállni egy nyilvános vitára. Sőt Magyar Péter annyira fél Steiner Attilától, hogy már csak az autója látványa is olyan pánikreakciót vált ki benne, és mindenféle rémtörténetet kezd el követőinek kitalálni. A Tisza elnöke ugyanis azt próbálta elhitetni a követőivel, hogy az ő bajai rendezvényét igyekszik megzavarni a kormány valamelyik tagja, mivel látott egy kormányzati autót maguk előtt az autópályán.

„Egy autópályán haladó kormányzati jármű meg akarja zavarni a bajai rendezvényedet?

Ez valamelyik szer hatása, vagy csak megint az üldözési mánia?

Ember… a saját fotódon is tisztán látszik, hogy TI követtetek eszelősen és kameráztatok minket az autópályán, egészen Paksig – ahová, kapaszkodj meg, szakmai egyeztetésre mentem” – jelezte Steiner Attila akkor a közösségi oldalán.


Borítókép: Koncz Zsófia

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

