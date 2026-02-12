Rendkívüli

Nagyot zuhant az élelmiszerek ára – Mutatjuk a friss adatot

Nagyot zuhant az élelmiszerek ára – Mutatjuk a friss adatot

Idén januárban a fogyasztói árak átlagosan 2,1 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbiakat – jelezte friss adataiban a Központi Statisztikai Hivatal. A Nemzetgazdasági Minisztérium szerint az árréscsökkentés jelentősen hozzájárul az infláció csökkentéséhez, az árak kordában tartásához. A kormány tovább küzd az áremelésekkel szemben, így május végéig meghosszabbítja az árréscsökkentést.

2026. 02. 12. 8:59
Idén januárban a fogyasztói árak átlagosan 2,1 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbiakat. Egy hónap alatt átlagosan 0,3 százalékkal emelkedtek a fogyasztói árak – jelezte friss adataiban a Központi Statisztikai Hivatal. A Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) szerint az árréscsökkentés jelentősen hozzájárul az infláció csökkentéséhez, az árak kordában tartásához. A kormány tovább küzd az áremelésekkel szemben, így május végéig meghosszabbítja az árréscsökkentést.

Az elmúlt évben csökkent a fogyasztói árak emelkedése / Fotó: Kurucz Árpád

Így változtak a fogyasztói árak egy év alatt

A KSH csütörtökön publikált adatai szerint 

idén januárban a fogyasztói árak átlagosan 2,1 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbiakat. Egy hónap alatt átlagosan 0,3 százalékkal emelkedtek a fogyasztói árak.

  • Az élelmiszerek ára 1,3 százalékkal nőtt – a vendéglátási szolgáltatások nélkül 2,0 százalékkal csökkent –, ezen belül a friss hazai és déli gyümölcsöké 12,2, a csokoládé és kakaóé 10,0, a cukorka és mézé 8,2, a jégkrémé 7,7 és a marhahúsé 7,2 százalékkal. A termékcsoporton belül a margarin ára 29,4, a húskonzervé 24,9, a sertészsiradéké 22,1, a tejé 18,1, a tejtermékeké 17,9, a vaj és vajkrémé 17,2, a liszté 14,8, míg a sajté 8,2 százalékkal mérséklődött. 
  • A szolgáltatások 5,0 százalékkal drágultak, ezen belül a színház 19,2, az üdülési szolgáltatás 14,2, a teherszállítás 9,5, a járműjavítás és -karbantartás 9,1, a sport- és múzeumi belépők 8,4, míg a testápolási és egészségügyi szolgáltatások 7,8 százalékkal. 
  • A szeszes italok, dohányáruk ára 6,3 százalékkal emelkedett, ezen belül a dohányáruké 7,5 százalékkal. 
  • A háztartási energiáért 6,2, ezen belül a vezetékes gázért 12,8, az elektromos energiáért 1,9 százalékkal többet kellett fizetni. 
  • A tartós fogyasztási cikkek ára 2,9 százalékkal emelkedett, ezen belül az ékszerek 23,3, a motorkerékpárok 6,7, a szobabútorok 6,0, a használt személygépkocsik 5,7 százalékkal többe kerültek. A gyógyszer, gyógyáruk 5,8 százalékkal drágultak, a járműüzemanyagok ára 12,3 százalékkal mérséklődött.

Egy hónap alatt, 2025. decemberhez mérten így változtak

A fogyasztói árak átlagosan 0,3 százalékkal növekedtek. 

  • Az élelmiszerek átlagosan 0,6 százalékkal drágultak – a vendéglátási szolgáltatások nélkül 0,4 százalékkal –, ezen belül a friss zöldség 11,4 százalékkal többe, a marhahús 5,5 százalékkal kevesebbe került. 
  • A szolgáltatások ára átlagosan 0,4 százalékkal százalékkal nőtt, ezen belül az autópályadíj, gépkocsikölcsönzés, parkolás 2,2 százalékkal többe, az utazás távolsági úti céllal 3,2 százalékkal kevesebbe került. 
  • A háztartási energiáért átlagosan 0,9 százalékkal kevesebbet kellett fizetni, ezen belül a vezetékes gázért 2,4 százalékkal. 
  • A szeszes italok, dohányáruk ára 0,8 százalékkal emelkedett, ezen belül a szeszes italoké 1,5, a dohányáruké 0,2 százalékkal. A járműüzemanyagok ára 1,5 százalékkal  csökkent. 
  • A szezon végi kiárusítások következtében a ruházkodási cikkek 2,9 százalékkal kevesebbe kerültek.

A kormány intézkedései hatottak

Az NGM közleményében azt írja: 

a kormány minden ágazatban fellép az áremelések ellen, ezért önkéntes árkorlátozást harcolt ki a bankok, a biztosítótársaságok a telekommunikációs cégek és a gyógyszeripari szereplők esetében is. Mindezek mellett a kormány 2026. április 30-ig ismét lehetővé tette a hideg élelmiszer vásárlást SZÉP-kártyával.

A közleményben az áll: a kormány a Tiszával ellentétben nem a multik, hanem a magyar emberek pártján áll és mindent megtesz, hogy több jusson a családok és a nyugdíjasok zsebébe. Ennek érdekében a kormány emeli a béreket – mint a 11 százalékos minimálbéremelés, ágazati béremelések –, megvédi a 13. és bevezeti a 14. havi nyugdíjat; csökkenti az adókat – mint 40 év alatti kétgyermekes anyák adómentessége, családi adókedvezmény megduplázása –; és az árréscsökkentésen keresztül folytatja a harcot az áremelésekkel szemben.

