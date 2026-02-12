Jelentős ösztönző és még egy darabig velünk maradhat az árréscsökkentés

Az inflációs adatokat vizsgálva könnyű lenne azt mondani, hogy eljött az árrésstop kivezetésének ideje, a decemberi kiterjesztésnek is köszönhetően az élelmiszer-infláció a tavalyi év végén 2,6 százalékra csökkent, miközben a vendéglátási szolgáltatások nélkül számolva éves bázison még 0,3 százalékos árcsökkenés is történt a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) szerint – mondta el lapunk megkeresésére Molnár Dániel, a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség vezető elemzője annak kapcsán, hogy Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter többször is utalt rá, rövid távon nem várható az árréscsökkentés kivezetése, azonban bizonyos finomhangolást nem zárt ki. Ugyanakkor jelenleg az intézkedés február 28-ig van érvényben, egyes kiskereskedelmi szereplők pedig e határidő felé közeledve ismételten az árréscsökkentés kivezetése mellett érvelnek, mondván, hogy visszaesett a fogyasztás.

Az árréscsökkentés esetén a drágulás nincs kizárva, hiszen nem árstopról van szó

Molnár Dániel mindenekelőtt leszögezte, az árréscsökkentés kivezetése azonnal érdemi áremelkedést hozna az érintett termékek esetében, attól függetlenül, hogy a kereskedők a kiesett profitot megpróbálnák-e visszanyerni vagy sem. Igaz, a hatás kisebb lenne, mint a bevezetésük inflációmérséklő hatása. A gazdasági környezet is érdemben változott az előző évhez képest: az árfolyam erősödött, az üzemanyagárak mérséklődtek, amely költségoldalon nyitott mozgásteret a vállalatok számára, miközben a cégek alkalmazkodtak is az árrésstophoz az elmúlt közel egy év során. És még azért is várható kisebb áremelkedés, mert a kereskedők el szeretnék kerülni a már említett keresletcsökkenést.

A hirtelen áremelkedés negatívan befolyásolná az inflációs várakozásokat is. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) legfrissebb megtakarítási felmérése szerint a tavalyi év végén az egy évre előretekintő inflációs várakozások csökkenése megállt, amely az év végi szolgáltatásinfláció mellett a legnagyobb fejtörést okozza a monetáris tanács számára a kamatpálya kialakítása kapcsán. Egy további szempont, hogy a gazdaságban februártól jelenik meg a legkisebb kereseteknek és a közszféra béremeléseinek, a családtámogatások bővítésének, illetve a 13–14. havi nyugdíjak kifizetésének a hatása. A megjelenő többletkereslet eleve ösztönzőt jelentene a vállalatok számára a magasabb áremelésekre, amely így mérsékelné a jövedelmi helyzet javulása nyomán realizálódó reálgazdasági hatásokat. Az árrésstopok fenntartása tehát azt a célt is szolgálhatja – mutatott rá Molnár Dániel –, hogy a fogyasztás bővülése fennmaradjon. Egyúttal felidézte, Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter nyilatkozatai is arra utalnak, hogy velünk marad még az árréscsökkentés. A tárcavezető már arról is beszélt, meg kell vizsgálni az árrésstopok hosszú távú fenntarthatóságának kérdését, hogyan érhető el egyszerre, hogy az alapvető élelmiszerek árai alacsonyak maradjanak, miközben a szabályozás is rugalmasabb legyen. Legutóbb a miniszter úgy fogalmazott, ezek fenntartására a választások után térnek vissza, akkor dőlhet el, hosszú távon velünk maradnak-e ezek az intézkedések.