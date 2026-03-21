Gyászol Magyarország: fiatal rendőr halála rázta meg hazánkat

Gyászba borult a rendőrség, miután szolgálatteljesítés közben életét vesztette egy fiatal járőr. A gyász különösen súlyos, hiszen egy pályája elején álló rendőr hunyt el, aki rövid idő alatt bizonyította rátermettségét. A rendelkezésre álló adatok szerint a 22 éves Zalavári Bálint Zsolt őrmester március 19-én hajnalban szenvedett halálos közlekedési balesetet Veszprém térségében. A fiatal rendőr a Veszprémi Rendőrkapitányság állományában teljesített szolgálatot – írta az Origo.

Egy fiatal rendőrt gyászol testület

Gyászolják a szolgálatban elhunyt rendőrt

Zalavári Bálint Zsolt 2003-ban született, és már fiatalon a rendőri hivatást választotta. A járőrképzés elvégzését követően 2025 elején kezdte meg szolgálatát, majd rövid időn belül véglegesítették beosztásában. Kollégái szerint fegyelmezett, elkötelezett rendőr volt, aki munkáját hivatásként élte meg.

Tragédiájának híre nemcsak a Veszprém vármegyei állományt érintette, hanem más rendőri szerveket is, a médián keresztül pedig az egész országot megrázta az eset. A Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársai is együttérzésüket fejezték ki, és osztoznak a család fájdalmában. A rendőrség közleményben búcsúzott az elhunyt őrmestertől, hangsúlyozva, hogy emlékét kegyelettel megőrzik.

A rendőrség és a közösség most közösen hajt fejet az elhunyt emléke előtt.