rendőrséggyászveszprémi rendőrkapitányságzalavári bálint zsoltfiatal rendőr

Gyászol Magyarország: fiatal rendőr halála rázta meg hazánkat

Mély megrendülést keltett a rendőrség állományában egy fiatal járőr tragikus halála. Az eset a testületet és az egész országot megrázta, miután a 22 éves őrmester szolgálatteljesítés közben vesztette életét.

Munkatársunktól
2026. 03. 21. 14:28
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Gyászba borult a rendőrség, miután szolgálatteljesítés közben életét vesztette egy fiatal járőr. A gyász különösen súlyos, hiszen egy pályája elején álló rendőr hunyt el, aki rövid idő alatt bizonyította rátermettségét. A rendelkezésre álló adatok szerint a 22 éves Zalavári Bálint Zsolt őrmester március 19-én hajnalban szenvedett halálos közlekedési balesetet Veszprém térségében. A fiatal rendőr a Veszprémi Rendőrkapitányság állományában teljesített szolgálatot – írta az Origo.

Fiatal rendőr emlékére borult gyászba a testület
Egy fiatal rendőrt gyászol testület
Fotó: Police.hu

Gyászolják a szolgálatban elhunyt rendőrt

Zalavári Bálint Zsolt 2003-ban született, és már fiatalon a rendőri hivatást választotta. A járőrképzés elvégzését követően 2025 elején kezdte meg szolgálatát, majd rövid időn belül véglegesítették beosztásában. Kollégái szerint fegyelmezett, elkötelezett rendőr volt, aki munkáját hivatásként élte meg.

Tragédiájának híre nemcsak a Veszprém vármegyei állományt érintette, hanem más rendőri szerveket is, a médián keresztül pedig az egész országot megrázta az eset. A Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársai is együttérzésüket fejezték ki, és osztoznak a család fájdalmában. A rendőrség közleményben búcsúzott az elhunyt őrmestertől, hangsúlyozva, hogy emlékét kegyelettel megőrzik.

A rendőrség és a közösség most közösen hajt fejet az elhunyt emléke előtt.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

idezojelekorbán viktor

CPAC

Fel győzelemre!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.