Hajdú Pétert meghívta felcsúti otthonába Orbán Viktor + videó

Hajdú Péter egy korábbi interjújában jelezte, hogy szívesen látná a miniszterelnököt a Beköltözve Hajdú Péterhez című műsorában.
Orbán Viktor reagált Hajdú Péter meghívására,
telefonon kereste fel a műsorvezetőt, és meginvitálta felcsúti otthonában, ahol exkluzív interjút ad.
– Szervusz, Péter! Orbán Viktor vagyok. Kaptam egy fölkérést, hogy költözzek be hozzád, de nekem van egy jobb ajánlatom. Inkább te gyere hozzám, én szívesen látlak, mondjuk Felcsúton − mondta a kormányfő.
Hajdú Péter jelezte, hogy természetesen igent mond, a pontos időpontról pedig később tájékoztatja a nézőket.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!