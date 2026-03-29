Hajdú Pétert meghívta felcsúti otthonába Orbán Viktor + videó

Hajdú Péter egy korábbi interjújában jelezte, hogy szívesen látná a miniszterelnököt a Beköltözve Hajdú Péterhez című műsorában.

Orbán Viktor reagált Hajdú Péter meghívására,

telefonon kereste fel a műsorvezetőt, és meginvitálta felcsúti otthonában, ahol exkluzív interjút ad.

– Szervusz, Péter! Orbán Viktor vagyok. Kaptam egy fölkérést, hogy költözzek be hozzád, de nekem van egy jobb ajánlatom. Inkább te gyere hozzám, én szívesen látlak, mondjuk Felcsúton − mondta a kormányfő.

Hajdú Péter jelezte, hogy természetesen igent mond, a pontos időpontról pedig később tájékoztatja a nézőket.