Üzenet Kijevből: a magyar választáson múlnak a milliárdok

A tárcavezető elmondta, hogy jelenleg a 20. uniós szankciós csomag elfogadása elakadt, mert Magyarország nem támogatja azt. Hangsúlyozta: a csomag célja Oroszország háborús képességeinek gyengítése, és a nyomás fenntartása elengedhetetlen a béke eléréséhez – írja az Ukrinform.

Az ukrán álláspont szerint a magyar választás eredménye fordulatot hozhat, és megnyithatja az utat a szankciók elfogadása előtt. Ez egyben lehetővé tenné egy mintegy kilencvenmilliárd eurós pénzügyi támogatási csomag felszabadítását is, amely kulcsfontosságú Ukrajna gazdasági stabilitása szempontjából.

A külügyminiszter arról is beszélt, hogy a tárgyalásokon szóba került Ukrajna európai uniós csatlakozása, és szükségesnek nevezte a folyamat felgyorsítását, valamint egyértelmű menetrend kijelölését.