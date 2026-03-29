Üzenet Kijevből: a magyar választáson múlnak a milliárdok

Az ukrán külügyminiszter és brüsszeli szövetségesei abban bíznak, hogy az április 12-i magyar választáson a Tisza győz, mert ez megnyithatja az utat a 20. szankciós csomag elfogadása, a 90 milliárd eurós támogatás és Ukrajna uniós csatlakozása előtt.

Magyar Nemzet
2026. 03. 29. 13:15
G7-külügyminiszteri találkozó (Fotó: AFP)
Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter a G7 franciaországi találkozóját követően arról beszélt, hogy az április 12-i magyarországi választás kimenetele meghatározó lehet több, Ukrajna szempontjából kulcsfontosságú döntésben. Kijev abban bízik, hogy a választás eredménye lehetővé teszi az eddig blokkolt intézkedések elfogadását – számolt be róla az Origo.

Kijev abban bízik, hogy a választás eredménye lehetővé teszi az eddig blokkolt intézkedések elfogadását (Fotó: AFP)

A tárcavezető elmondta, hogy jelenleg a 20. uniós szankciós csomag elfogadása elakadt, mert Magyarország nem támogatja azt. Hangsúlyozta: a csomag célja Oroszország háborús képességeinek gyengítése, és a nyomás fenntartása elengedhetetlen a béke eléréséhez – írja az Ukrinform.

Az ukrán álláspont szerint a magyar választás eredménye fordulatot hozhat, és megnyithatja az utat a szankciók elfogadása előtt. Ez egyben lehetővé tenné egy mintegy kilencvenmilliárd eurós pénzügyi támogatási csomag felszabadítását is, amely kulcsfontosságú Ukrajna gazdasági stabilitása szempontjából.

A külügyminiszter arról is beszélt, hogy a tárgyalásokon szóba került Ukrajna európai uniós csatlakozása, és szükségesnek nevezte a folyamat felgyorsítását, valamint egyértelmű menetrend kijelölését.

A G7-találkozón az Egyesült Államok megerősítette, hogy az Ukrajnának szánt fegyverszállításokat nem irányítják át más térségekbe, és a programot tovább bővítik. Emellett több ország újabb szankciókat helyezett kilátásba Oroszországgal szemben.

A megbeszéléseken kiemelt téma volt a közel-keleti helyzet is, különösen az energiaárak alakulása és a Hormuzi-szoros biztonsága. 

Az ukrán fél szerint fontos megakadályozni, hogy Oroszország kihasználja az energiapiaci változásokat a szankciók gyengítésére.

Szó esett az orosz „árnyékflotta” elleni fellépésről, valamint arról is, hogy korlátozzák az orosz katonák és háborús bűnökben érintettek beutazását több nyugati országba.

A külügyminiszter hangsúlyozta: jelenleg az Egyesült Államok az egyetlen erő, amely képes Oroszországot a béke felé kényszeríteni, ezért a nemzetközi együttműködés és a nyomás fenntartása kulcsfontosságú.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
