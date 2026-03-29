Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter a G7 franciaországi találkozóját követően arról beszélt, hogy az április 12-i magyarországi választás kimenetele meghatározó lehet több, Ukrajna szempontjából kulcsfontosságú döntésben. Kijev abban bízik, hogy a választás eredménye lehetővé teszi az eddig blokkolt intézkedések elfogadását – számolt be róla az Origo.
Üzenet Kijevből: a magyar választáson múlnak a milliárdok
Az ukrán külügyminiszter és brüsszeli szövetségesei abban bíznak, hogy az április 12-i magyar választáson a Tisza győz, mert ez megnyithatja az utat a 20. szankciós csomag elfogadása, a 90 milliárd eurós támogatás és Ukrajna uniós csatlakozása előtt.
A tárcavezető elmondta, hogy jelenleg a 20. uniós szankciós csomag elfogadása elakadt, mert Magyarország nem támogatja azt. Hangsúlyozta: a csomag célja Oroszország háborús képességeinek gyengítése, és a nyomás fenntartása elengedhetetlen a béke eléréséhez – írja az Ukrinform.
Az ukrán álláspont szerint a magyar választás eredménye fordulatot hozhat, és megnyithatja az utat a szankciók elfogadása előtt. Ez egyben lehetővé tenné egy mintegy kilencvenmilliárd eurós pénzügyi támogatási csomag felszabadítását is, amely kulcsfontosságú Ukrajna gazdasági stabilitása szempontjából.
A külügyminiszter arról is beszélt, hogy a tárgyalásokon szóba került Ukrajna európai uniós csatlakozása, és szükségesnek nevezte a folyamat felgyorsítását, valamint egyértelmű menetrend kijelölését.
A G7-találkozón az Egyesült Államok megerősítette, hogy az Ukrajnának szánt fegyverszállításokat nem irányítják át más térségekbe, és a programot tovább bővítik. Emellett több ország újabb szankciókat helyezett kilátásba Oroszországgal szemben.
A megbeszéléseken kiemelt téma volt a közel-keleti helyzet is, különösen az energiaárak alakulása és a Hormuzi-szoros biztonsága.
Az ukrán fél szerint fontos megakadályozni, hogy Oroszország kihasználja az energiapiaci változásokat a szankciók gyengítésére.
Szó esett az orosz „árnyékflotta” elleni fellépésről, valamint arról is, hogy korlátozzák az orosz katonák és háborús bűnökben érintettek beutazását több nyugati országba.
A külügyminiszter hangsúlyozta: jelenleg az Egyesült Államok az egyetlen erő, amely képes Oroszországot a béke felé kényszeríteni, ezért a nemzetközi együttműködés és a nyomás fenntartása kulcsfontosságú.
Borítókép: G7-külügyminiszteri találkozó (Fotó: AFP)
