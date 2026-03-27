Húsz centiméteres hótakaró borítja Magyarország ezen szegletét

Brennbergbányán 11 centiméteres hó van jelenleg, Mucknál 18, míg a legmagasabban fekvő Hermesen húsz centiméteres a hótakaró – számolt be a rendkívüli időjárásról a Kisalföld. A Győr-Moson-Sopron vármegyei hírportált Kiss Márton, a HungaroMet Zrt. sopron-kurucdombi állomásának meteorológusa tájékoztatta.

– Az Adria felett kimélyülő ciklon hatására sokfelé viharossá fokozódott a szél. A Balaton, Bakony térségében, illetve a Nyugat-Dunántúlon több helyen mértek kilencven kilométer per órát meghaladó széllökéseket. Sopronban 87 , Győrben 55 kilométer per óra volt a legerősebb széllökés – közölte.

Az erős széllel csapadék és hideg levegő érkezett:

Sopron térségében mindössze 4, 6 fok volt,

míg keleten 14, 18 fokot mértek.

A hótakaró gyorsan olvad.

A teljes cikket és a havas fotókat itt találja.