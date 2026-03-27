Húsz centiméteres hótakaró borítja Magyarország ezen szegletét

Brennbergbányán 11 centiméteres hó van jelenleg, Mucknál 18, míg a legmagasabban fekvő Hermesen húsz centiméteres a hótakaró – számolt be a rendkívüli időjárásról a Kisalföld. A Győr-Moson-Sopron vármegyei hírportált Kiss Márton, a HungaroMet Zrt. sopron-kurucdombi állomásának meteorológusa tájékoztatta.
– Az Adria felett kimélyülő ciklon hatására sokfelé viharossá fokozódott a szél. A Balaton, Bakony térségében, illetve a Nyugat-Dunántúlon több helyen mértek kilencven kilométer per órát meghaladó széllökéseket. Sopronban 87 , Győrben 55 kilométer per óra volt a legerősebb széllökés – közölte.
Az erős széllel csapadék és hideg levegő érkezett:
Sopron térségében mindössze 4, 6 fok volt,
míg keleten 14, 18 fokot mértek.
A hótakaró gyorsan olvad.
