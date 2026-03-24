Heves vármegyében családi vállalkozásban árulták a kristályt

Kábítószert akart vásárolni, de a drog helyett egy kést kapott a hátába egy férfi. A rendőrök elfogták a támadót – adta hírül a Police.hu, amely arról is beszámolt, hogy emberölés kísérlete miatt folytat eljárást a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság egy 25 éves alsózsolcai férfival szemben. Március 21-én éjfél után nem sokkal bezörgetett hozzá egy harmincéves férfi, hogy drogot vegyen tőle. Szóváltás alakult ki közöttük, majd verekedés, és a ház tulajdonosa egy bicskával hátba szúrta a vásárlót.

Forrás: Police.hu

A megsérült férfi hazament, majd miután egyre erősebb fájdalmat érzett, családtagjai értesítették a mentőszolgálat munkatársait.

A bejelentést követően a rendőrök azonosították a késelő férfit, és gyanúsítotti kihallgatása után őrizetbe vették.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság kezdeményezte a 25 éves férfi letartóztatását.

A hatóságok azt is tudatták, hogy újabb drogkereskedők buktak le, ezúttal Heves vármegyében. A gyöngyösi felderítők a Delta programban két kisnánai férfit vettek őrizetbe. A Gyöngyösi Rendőrkapitányság felderítő alosztályának munkatársai március 18-án délelőtt tartottak kutatást egy kisnánai ingatlanban, mivel információjuk szerint az ott lakók tavaly ősz óta kristályt terjesztenek lakóhelyükön.

A rendőrök egy 45 éves férfit, valamint a 25 éves fiát őrizetbe vették, majd gyanúsítottként hallgatták ki őket.

A házukban nejlonzacskóba csomagolt, több mint húsz gramm fehér, kristályos anyagot, mérleget, alufóliatekercseket találtak, illetve foglaltak le. Az elsődleges szakértői vélemény alapján a szer drognak minősül.



A nyomozó hatóság kábítószer-kereskedelem bűntett miatt kezdeményezte a gyanúsítottak letartóztatását, melyet a bíróság március 20-án elrendelt.

A rendőrségi portál figyelmeztet:

a kristály az egyik legártalmasabb partidrog, pszichoaktív szer, csak illegális fogyasztás céljára készítik.

Erős pszichológiai függőséget vált ki, hosszan tartó fogyasztása pedig maradandó egészségkárosodást okoz.