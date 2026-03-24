Heves vármegyében családi vállalkozásban árulták a kristályt

Több, droggal kapcsolatos bűncselekmény történt a napokban. Sikerrel járt a Delta program akciócsoportja Gyöngyös térségében, Borsodban viszont egy díler a drog átadása helyett kést állított a vevője hátába. Így bukott le a kereskedő.

Kábítószert akart vásárolni, de a drog helyett egy kést kapott a hátába egy férfi. A rendőrök elfogták a támadót – adta hírül a Police.hu, amely arról is beszámolt, hogy emberölés kísérlete miatt folytat eljárást a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság egy 25 éves alsózsolcai férfival szemben. Március 21-én éjfél után nem sokkal bezörgetett hozzá egy harmincéves férfi, hogy drogot vegyen tőle. Szóváltás alakult ki közöttük, majd verekedés, és a ház tulajdonosa egy bicskával hátba szúrta a vásárlót. 

A megsérült férfi hazament, majd miután egyre erősebb fájdalmat érzett, családtagjai értesítették a mentőszolgálat munkatársait.

A bejelentést követően a rendőrök azonosították a késelő férfit, és gyanúsítotti kihallgatása után őrizetbe vették. 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság kezdeményezte a 25 éves férfi letartóztatását.

A hatóságok azt is tudatták, hogy újabb drogkereskedők buktak le, ezúttal Heves vármegyében. A gyöngyösi felderítők a Delta programban két kisnánai férfit vettek őrizetbe. A Gyöngyösi Rendőrkapitányság felderítő alosztályának munkatársai március 18-án délelőtt tartottak kutatást egy kisnánai ingatlanban, mivel információjuk szerint az ott lakók tavaly ősz óta kristályt terjesztenek lakóhelyükön.

A rendőrök egy 45 éves férfit, valamint a 25 éves fiát őrizetbe vették, majd gyanúsítottként hallgatták ki őket. 

A házukban nejlonzacskóba csomagolt, több mint húsz gramm fehér, kristályos anyagot, mérleget, alufóliatekercseket találtak, illetve foglaltak le. Az elsődleges szakértői vélemény alapján a szer drognak minősül.
 

A nyomozó hatóság kábítószer-kereskedelem bűntett miatt kezdeményezte a gyanúsítottak letartóztatását, melyet a bíróság március 20-án elrendelt.

A rendőrségi portál figyelmeztet:

a kristály az egyik legártalmasabb partidrog, pszichoaktív szer, csak illegális fogyasztás céljára készítik. 

Erős pszichológiai függőséget vált ki, hosszan tartó fogyasztása pedig maradandó egészségkárosodást okoz.

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Méhes Daniel)

 

