Kedden még napos idő lesz, de már közelít a hidegfront

Kedd délelőtt még általában napos időben lesz részünk a fátyol- és gomolyfelhők mellett, majd a déli, délutáni órákra még több gomolyfelhő képződik, melyek szétterülhetnek, így befelhősödik az ég – írja előrejelzésében a HungaroMet.
Csapadék nem valószínű, de
egy-egy helyen gyenge zápor nem kizárt.
Az északias szél a középső tájak kivételével időnként megélénkülhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 19 fok között valószínű. Késő estére 2 és 11 fok közé hűl le a levegő.
A drasztikus lehűlés csütörtökre érkezik meg, több mint tíz fokkal eshet majd vissza a hőmérséklet.
Az esti órákban az esőt akár havazás vagy havas eső is felválthatja.
