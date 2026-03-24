Kedden még napos idő lesz, de már közelít a hidegfront

Kedd délelőtt még általában napos időben lesz részünk a fátyol- és gomolyfelhők mellett, majd a déli, délutáni órákra még több gomolyfelhő képződik, melyek szétterülhetnek, így befelhősödik az ég – írja előrejelzésében a HungaroMet.

(Forrás: HungaroMet Zrt.)

Csapadék nem valószínű, de

egy-egy helyen gyenge zápor nem kizárt.

Az északias szél a középső tájak kivételével időnként megélénkülhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 19 fok között valószínű. Késő estére 2 és 11 fok közé hűl le a levegő.

A drasztikus lehűlés csütörtökre érkezik meg, több mint tíz fokkal eshet majd vissza a hőmérséklet.

Az esti órákban az esőt akár havazás vagy havas eső is felválthatja.