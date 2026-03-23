Rendkívüli

Külföldi titkosszolgálati akció indult Szijjártó Péter ellen, egy magyar újságíró is nyakig benne van

időjárásfelhős időhavazás

Égiháború érkezik, a héten még havazhat is + videó

Délelőtt még kisüt a nap hétfőn, de délután már nem ússzuk meg szárazon. Záporok és akár mennydörgés is érkezhet. A zivatarok után markáns lehűlés várható, és hamarosan havas meglepetés is jöhet.

Magyar Nemzet
2026. 03. 23. 6:40
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Változékonyan, többnyire felhős idő várható, a hosszabb napos időszakok inkább a délelőtti órákban fordulhatnak elő – derül ki a HungaroMet előrejelzéséből.

Hétfő délutáni időjárás (Forrás: HungaroMet)

Délutánra a gomolyfelhők egyre jobban összeállnak, és a déli óráktól kezdve elszórtan záporok is kialakulhatnak, főként a Dunántúlon.

Egy-egy helyen még az ég is megdörrenhet.

A szél jellemzően gyenge vagy mérsékelt marad, de a záporok környezetében időnként megélénkülhet a keleti irányból. A csúcshőmérséklet 13 és 17 fok között alakul, estére pedig jelentősen visszahűl a levegő, 4–10 fok közé.

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik – olvasható a Köpönyeg orvosmeteorológiai előrejelzésében.

 

Milyen idő lesz a következő napokban?

Kedden hosszabb-rövidebb napsütéses időszakok váltakoznak gomolyfelhőkkel, helyenként, főként az ország középső részén előfordulhat csapadék. A hőmérséklet 16–18 fokig emelkedik, az északnyugati szél többfelé megélénkül.

Szerdán a nap első felében még sok napsütés várható, később azonban egyre több fátyolfelhő érkezik. Estétől nyugat felől csapadék közelíthet. Napközben 14 és 20 fok közötti maximumokra számíthatunk – írja a Köpönyeg.

Csütörtökön többnyire borult, szürke idő ígérkezik. Nyugaton tartós eső is lehet, máshol inkább szórványos csapadék fordul elő. Az északi szél sokfelé megerősödik, helyenként viharossá fokozódhat.

A hőmérséklet sok helyen 10 fok alatt marad, markáns lehűlés kezdődik.

Pénteken marad a borongós idő, többfelé esővel, záporokkal. A Dunántúl magasabb részein havas eső is kialakulhat, a Bakonyban pedig akár

havazás is előfordulhat.

Az északnyugati, majd északi szél sokfelé erős lesz, nyugaton viharos lökések is lehetnek. A csúcshőmérséklet már csak 5 és 12 fok között alakul.

Részletek a Magyar Nemzet időjárás oldalán.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

               
       
       
       

            További játékainkhoz kattintson ide!        

   

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekszó

Igen. Erről van szó...

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
