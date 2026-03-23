Égiháború érkezik, a héten még havazhat is + videó

Változékonyan, többnyire felhős idő várható, a hosszabb napos időszakok inkább a délelőtti órákban fordulhatnak elő – derül ki a HungaroMet előrejelzéséből.

Hétfő délutáni időjárás (Forrás: HungaroMet)

Délutánra a gomolyfelhők egyre jobban összeállnak, és a déli óráktól kezdve elszórtan záporok is kialakulhatnak, főként a Dunántúlon.

Egy-egy helyen még az ég is megdörrenhet.

A szél jellemzően gyenge vagy mérsékelt marad, de a záporok környezetében időnként megélénkülhet a keleti irányból. A csúcshőmérséklet 13 és 17 fok között alakul, estére pedig jelentősen visszahűl a levegő, 4–10 fok közé.

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik – olvasható a Köpönyeg orvosmeteorológiai előrejelzésében.

Milyen idő lesz a következő napokban?

Kedden hosszabb-rövidebb napsütéses időszakok váltakoznak gomolyfelhőkkel, helyenként, főként az ország középső részén előfordulhat csapadék. A hőmérséklet 16–18 fokig emelkedik, az északnyugati szél többfelé megélénkül.

Szerdán a nap első felében még sok napsütés várható, később azonban egyre több fátyolfelhő érkezik. Estétől nyugat felől csapadék közelíthet. Napközben 14 és 20 fok közötti maximumokra számíthatunk – írja a Köpönyeg.

Csütörtökön többnyire borult, szürke idő ígérkezik. Nyugaton tartós eső is lehet, máshol inkább szórványos csapadék fordul elő. Az északi szél sokfelé megerősödik, helyenként viharossá fokozódhat.

A hőmérséklet sok helyen 10 fok alatt marad, markáns lehűlés kezdődik.

Pénteken marad a borongós idő, többfelé esővel, záporokkal. A Dunántúl magasabb részein havas eső is kialakulhat, a Bakonyban pedig akár

havazás is előfordulhat.

Az északnyugati, majd északi szél sokfelé erős lesz, nyugaton viharos lökések is lehetnek. A csúcshőmérséklet már csak 5 és 12 fok között alakul.

Részletek a Magyar Nemzet időjárás oldalán.