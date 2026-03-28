Íme, a Tisza Párt arca: Kulcsár Krisztián, a bukott MOB-elnök

A Tisza Párt jelöltjeként méretteti meg magát a főváros XXII. és XI. kerületének egy részét magában foglaló Budapest 10. egyéni választókerületben Kulcsár Krisztián. Úgy tűnik, a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) egykori elnöke esetében Magyar Péter szemet hunyt a magyar sporttörténetben is példátlan visszásságok felett.

A Magyar Olimpiai Bizottság történetének egyik legvitatottabb időszaka fűződik Kulcsár Krisztián nevéhez, aki 2017 és 2022 között töltötte be az elnöki tisztséget. Vezetői időszakát folyamatos botrányok, belső konfliktusok és vitatott döntések kísérték, amelyek végül példátlan módon bizalmatlansági indítványhoz és a távozásához vezettek.

Kulcsár elnökségének kezdetétől hangsúlyos kérdéssé vált saját javadalmazása. Elődeihez – köztük Borkai Zsolthoz és Schmitt Pálhoz – képest ő volt az első MOB-elnök, aki fizetést vett fel. 2020-ban ezt az összeget több mint duplájára, 1,2 millió forintról 2,6 millió forintra emelte.

A juttatások körül további kérdések merültek fel, amikor kiderült: egy 3,9 millió forintos jutalom kifizetése utólag, átláthatatlan módon került az elnökség elé. A döntés körülményeiről – például a pontos indokokról vagy az időzítésről – nem kaptak teljes körű tájékoztatást az elnökségi tagok, ami komoly kritikákat váltott ki.

Kulcsár vezetési módszereit több elnökségi tag is bírálta. 2021 decemberében kilenc elnökségi tag – köztük olimpiai bajnokok, például Gyurta Dániel és Vári Attila – nyílt levélben szólították fel lemondásra.

A levél szerint az elnök „autokratikus vezetési stílusa” és a konszenzus hiánya súlyosan rontotta a szervezet működését. A kritikusok szerint Kulcsár figyelmen kívül hagyta a szakmai észrevételeket, és több hagyományos sportági szereplőt kizárt a döntéshozatalból.

Sportolói kritikák és működési problémák

A problémák nem csupán vezetői szinten jelentkeztek. A 2022-es pekingi téli olimpia után Liu Shaoang olimpiai bajnok nyilvánosan bírálta a MOB működését. Kritikái a felszerelések hiányosságaira, szervezési problémákra és a sportolókkal való bánásmódra is kiterjedtek.

Hasonlóan nagy visszhangot váltott ki a tokiói olimpia előtti eset, amikor a MOB vezetése – Kulcsár irányításával – röviddel az indulás előtt akadályozta egyes sportolók és szakemberek kiutazását, majd a döntést később visszavonták.

A Kulcsár-éra egyik legvitatottabb projektje a „Magyarock” márka bevezetése volt, amelyre jelentős, mintegy 267 millió forintos összeget fordítottak. A későbbi vizsgálatok szerint a döntés nem minden esetben felelt meg a szervezeti szabályoknak, így az új vezetés végül kivezette a márkát.