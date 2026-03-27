„Közös felelősségünk megállítani a felhergelt csürhét, nem akarunk újabb proletárforradalmat.” 

Szabó Gergő, PestiSrácok: „Ahogy Gulyás Virág leszögezte az őt ért bántalmazást követően, ez egy Orbán Viktor-beszéd volt Törökszentmiklóson, egy fideszes rendezvény, ahova rengetegen kisgyerekkel érkeztek. Vajon ki lenne a provokátor? Az, aki odamegy, és megpróbálja meghallgatni a beszédet vagy azok, akik hordában odamennek inzultálni az embereket? Mert sok tiszás már jött megfordítani a helyzetet szokás szerint, még Virág volt a hibás. Ezt tanítja nekik a szektavezérük, így készítik elő a proletárforradalmat. Ment a mocskos fideszezés, ordibálás, kötözködés, összegyűlt a söpredék, volt ott tiszás, sima bajkeverő, teljesen mindegy, hogy ki még. A legalja. És akkor van pofája néhány önmagából teljesen kifordult alaknak azzal jönni, hogy Virág provokált, és megérdemli? Miféle aljas senkiháziak vagytok ti? Nőként annyit mondott, hogy a káromkodó, ordibáló és fenyegetőző bunkó az anyukájával beszéljen így. Erre az a tahó megütötte. Igen, egy nőt. Az a másik, a támadó mellett álló, nőnek aligha nevezhető lény pedig rikácsolva, félig röhögve köpködte bele a térbe, hogy nem csinált semmit a nőverő. És mennyien voltak még ott, akiknek mindez nem jelentett gondot? Milyen férfiak és milyen emberek vagytok? Ott van egy védtelen nő, aki kiáll magáért, és a saját rendezvényén szólni merészel egy tahónak, hogy ne hőbörögjön, és így az anyukájával beszéljen. Erre az megüti és k@rvaanyázza, ribancozza. Aztán egy következő videóban Gulyás Virág édesanyját is meg akarja verni. Mert bátornak érzi magát, mert senki nem kapta el a grabancánál, és nem vitték el a rendőrök az első őrszoba felé.”