Rendkívüli

Szentendrén folytatódik Orbán Viktor országjárása – Kövesse nálunk élőben!

késelésügyészségélettársakgázpisztolybrutális

Brutális késelés: gázpisztollyal védekezett a nő, mégis megszúrta a volt élettársa

Egy férfi nem tudta elfogadni a szakítást, ezért rátámadt volt élettársára. A brutális késeléssel szemben a nő gázpisztollyal próbált védekezni, de ez sem tudta megállítani a támadót.

Magyar Nemzet
2026. 03. 20. 16:02
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Egy kapcsolat lezárása után elfajult a kettejük közti viszony, a férfi nem tudta elfogadni az elutasítást. A brutális késelés során a nő gázpisztollyal próbálta megvédeni magát, sikertelenül – írja az Origo.

Bírói kalapács (Forrás: Freepik)
Brutális késelés lett a szakítás vége (Fotó: Illusztráció/AFP)

Brutális késelés: bedrogozva tört rá volt élettársára

A férfi 2023. január 24-én, a reggeli órákban jelent meg volt élettársa otthonánál, kábítószer hatása alatt. Átmászott a kerítésen, majd berúgta a budapesti családi ház teraszajtaját, és bement a lakásba. A lakásban egy 7,5 centiméter pengehosszúságú késsel megszúrta a nőt.

Gázpisztollyal próbált védekezni

A nő megpróbálta megállítani a támadót, ezért egy gázpisztollyal védekezett, és rálőtt. Ez azonban nem tudta feltartóztatni a férfit.

Életveszélyes sérülés

A támadás következtében a nő életveszélyes sérülést szenvedett, kiszaladt az utcára és ott kért segítséget. A támadója elmenekült a helyszínről. A sértett a gyors orvosi ellátásnak köszönhetően életben maradt.

12 év fegyház

A bíróság emberölés kísérlete miatt 12 év fegyházbüntetésre ítélte a férfit. A Budapesti Fellebbviteli Főügyészség közleménye szerint az ügyben súlyosbítás érdekében fellebbezést nyújtottak be.

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Kisalföld/Molcsányi Máté)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Bayer Zsolt
idezojelekCsehország

Bayer Zsolt avatarja

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
