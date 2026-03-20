Brutális késelés: gázpisztollyal védekezett a nő, mégis megszúrta a volt élettársa

Egy kapcsolat lezárása után elfajult a kettejük közti viszony, a férfi nem tudta elfogadni az elutasítást. A brutális késelés során a nő gázpisztollyal próbálta megvédeni magát, sikertelenül – írja az Origo.

Brutális késelés lett a szakítás vége (Fotó: Illusztráció/AFP)

Brutális késelés: bedrogozva tört rá volt élettársára

A férfi 2023. január 24-én, a reggeli órákban jelent meg volt élettársa otthonánál, kábítószer hatása alatt. Átmászott a kerítésen, majd berúgta a budapesti családi ház teraszajtaját, és bement a lakásba. A lakásban egy 7,5 centiméter pengehosszúságú késsel megszúrta a nőt.

Gázpisztollyal próbált védekezni

A nő megpróbálta megállítani a támadót, ezért egy gázpisztollyal védekezett, és rálőtt. Ez azonban nem tudta feltartóztatni a férfit.

Életveszélyes sérülés

A támadás következtében a nő életveszélyes sérülést szenvedett, kiszaladt az utcára és ott kért segítséget. A támadója elmenekült a helyszínről. A sértett a gyors orvosi ellátásnak köszönhetően életben maradt.

12 év fegyház

A bíróság emberölés kísérlete miatt 12 év fegyházbüntetésre ítélte a férfit. A Budapesti Fellebbviteli Főügyészség közleménye szerint az ügyben súlyosbítás érdekében fellebbezést nyújtottak be.