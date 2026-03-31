Kiszivárogtak a Medián valódi számai: ők is kényelmes fideszes többségre számítanak

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 689,8 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -94,8 Ft / Gázolaj piaci ár: 784 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -169 Ft

benzinárKocsis MátéTisza PártKapitány IstvánrezsiemelésMagyar Péter

Kocsis Máté: A Tisza energiatervével két és félszeresére nőne a rezsi és ezerforintos üzemanyagár lenne + videó

Kocsis Máté szerint a Tisza terve nem meglepő, hiszen Magyar Péterék már korábban is hangoztatták elképzeléseiket Brüsszelben.

Forrás: Facebook2026. 03. 31. 15:31
Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője az esztergomi kampánykörútja során reagált a tiszás energiatervre. A politikus szerint őt nem lepte meg a dokumentum tartalma, mivel a párt politikusainak korábbi nyilatkozataiból is egyértelműen kirajzolódott az orosz energiaforrásoktól való elszakadás szándéka.

Kocsis Máté felidézte: a tiszások már sokszor elmondták, hogy le akarják választani az országot az olcsó orosz energiáról, már elmondták sokszor, mi több, Kapitány István és Magyar Péter meg is szavazta az erre irányuló felvetéseket több alkalommal is az Európai Unióban.

Nyílt titok, hogy  van egy ilyen energiaátállási tervük

 – fogalmazott Kocsis, hozzátéve, hogy az energiaárakat célzó program már korábban is szerepelt a Tisza Párt kommunikációjában.

A frakcióvezető szerint a terv megvalósulása esetén drasztikus áremelkedés következne be: a rezsiárak legalább két és félszeresére nőnének, az üzemanyag ára pedig elérné az ezer forintot literenként. Kocsis Máté szerint a folyamat már most is látható: – Ma körülbelül nyolcszáz forint lassan egy liter dízel. A védett áron csak 615-öt fizetnek a magyarok, de nyolcszáz forint, és ez megy fölfelé. Ha nem lenne védett ár, már most is nyolcszáz lenne.

A Tisza Párt képviselői korábban cáfolták a kiszivárgott dokumentum hitelességét, amire Kocsis úgy reagált: – Hiába tagad a Magyar Péter, benne van a programjukban is, meg eddig is mondták. Hozzátette ugyanakkor, hogy a program szerinte nem fog megvalósulni, mert a Tisza Párt nem fog nyerni a választáson.

 

Nem először hallunk a Tisza energiapolitikai tervéről

Noha a Tisza Párt energiapolitikai tervezete eddig nem volt ismert, a tiszás szakértők által eddig kommunikált tervek nagyon is egybecsengenek a Csercsa Balázs által közzétett dokumentummal. Kapitány István például számtalan alkalommal fejtette ki az álláspontját azzal kapcsolatban, hogy le kell választani Magyarországot az olcsó orosz gázról, és sokkal kevesebb beavatkozás, különadó kellene, árstopra, árrésstopra pedig nincs szükség.

A rezsicsökkenést támadja Holoda Attila is, aki szerint túl alacsony a villamos energia ára, de Surányi György sem titkolta soha a kedvező rezsiárakról alkotott véleményét: a volt jegybankelnök szerint a támogatással az a legnagyobb baj, hogy az összes család megkapja. Korábban pedig a kivezetésről úgy fogalmazott, ez a lépés „meleg dolog” lenne, de elmondása szerint lehet egy olyan pillanat, amikor azt lehet mondani, hogy meg lehet kérdőjelezni a rezsicsökkentést.

Az első tiszásként is emlegetett politológus, Kéri László pedig egészen egyszerűen a világ blöffjének nevezte a rezsicsökkentést.

 

Borítókép: Kapitány István (Fotó: Mirkó István )

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

idezojelekMagyar Péter

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
