Fontos határidő jár le a napokban a középiskolai felvételi eljárásban

Március 25. és 27. között módosíthatók a középiskolai felvételi jelentkezések – tájékoztatta a Magyar Nemzetet az Oktatási Hivatal.

A felvételi vizsgák eredményei, tapasztalatai alapján a tanulók ebben az időszakban módosíthatják a középfokú felvételi eljárásban eredetileg beadott jelentkezésüket:

megváltoztathatják a megjelölt tanulmányi területek sorrendjét, illetve

újakat is megjelölhetnek.

Újabb tanulmányi terület csak a tanulói adatlapon már szereplő középiskolában, és csak az iskola erre kijelölt képviselőjével előzetesen egyeztetve jelölhető meg.

Az egyeztetés tényét a középiskolába eredetileg benyújtott jelentkezési lapon fel kell tüntetni.

Megjelölt tanulmányi terület nem törölhető, illetve korábban nem választott iskolába nem lehet jelentkezni.

A felvételi jelentkezés módosításáról további részletes információ az Oktatási Hivatal honlapján olvasható.