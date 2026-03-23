Fontos határidő jár le a napokban a középiskolai felvételi eljárásban

Március 25. és 27. között módosíthatók a középiskolai felvételi jelentkezések – tájékoztatta a Magyar Nemzetet az Oktatási Hivatal.
A felvételi vizsgák eredményei, tapasztalatai alapján a tanulók ebben az időszakban módosíthatják a középfokú felvételi eljárásban eredetileg beadott jelentkezésüket:
- megváltoztathatják a megjelölt tanulmányi területek sorrendjét, illetve
- újakat is megjelölhetnek.
Újabb tanulmányi terület csak a tanulói adatlapon már szereplő középiskolában, és csak az iskola erre kijelölt képviselőjével előzetesen egyeztetve jelölhető meg.
Az egyeztetés tényét a középiskolába eredetileg benyújtott jelentkezési lapon fel kell tüntetni.
Megjelölt tanulmányi terület nem törölhető, illetve korábban nem választott iskolába nem lehet jelentkezni.
A felvételi jelentkezés módosításáról további részletes információ az Oktatási Hivatal honlapján olvasható.
