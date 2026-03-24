Tisza PártUkrajnaVálasztás 2026

Megdöbbentő állásponton vannak a tiszások, szerintük fel kell vennünk Ukrajnának a hadikölcsönt

A tiszások szerint Magyarország nem segíti eléggé Ukrajnát.

Magyar Nemzet
2026. 03. 24. 20:51
Bohár Dániel, a Megafon munkatársa egy tiszás járókelőt kérdezett az utcán, aki arról beszélt, neki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szimpatikusabb Orbán Viktornál. Szerinte Magyarországnak jobban kellene segítenie Ukrajnát. Úgy véli, nekünk is fel kellene vennünk a közös uniós hitelt.

Orbán Viktor magyar miniszterelnök az országjárásának keddi, nagykanizsai állomásán arról beszélt: ha Magyarországon ukránbarát kormány kerül hatalomra, akkor a következő húsz évüket elveszíthetik a tiszás fiatalok is. – Az európai gazdaság bajban van, nincs pénz, ezért az unió hitelt vesz fel Ukrajna megsegítésére, amire a tagállamok szolgáltatják a fedezetet. Az ukránoknak pedig csak akkor kell fizetni, ha legyőzték az oroszokat. Ezzel pedig még az unokáinkat is eladósítanák – jelentette ki Orbán Viktor. Hozzátette, amennyiben megkapja a felhatalmazást a további kormányzáshoz, továbbra is gátat szab az unió háborús pszichózisának.

Nem engedem, hogy kizsebeljék a magyarokat, és elvigyék a pénzüket Ukrajnába

– emelte ki a kormányfő.

 

Borítókép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
