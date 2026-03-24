Menczer Tamás: A tiszás ügynökbotrány ukránbarát ügynökkormány előkészítését bizonyítja

Menczer Tamás a közösségi médiás bejegyzésében arról írt, hogy külföldi titkosszolgálatok, egy magát újságírónak kiadó kém és egy ellenzéki párt közösen lehallgatták a magyar külügyminisztert.

Menczer Tamás

A politikus úgy fogalmazott, hogy ezzel minden vörös vonalat átléptek. Hozzátette, szerinte

a tiszás ügynökbotrány azt bizonyítja, hogy ukránbarát ügynökkormány előkészítése zajlik.

Menczer Tamás hangsúlyozta, hogy meg kell védeni Magyarországot, meg kell újítani a 2022-ben kötött háborúellenes szövetséget. Azt mondta, nemet kell mondani a háborúra és az ukránbarát ügynökkormányra. A politikus szerint egy tiszás, ukránbarát ügynökkormány minden olyan kérdésben igent mondana, amelyre a nemzeti kormány nemet mond. Állítása szerint

belevinnék Magyarországot a háborúba, Ukrajnának adnák a magyarok pénzét, támogatnák Ukrajna európai uniós csatlakozását, leválasztanák Magyarországot az olcsó orosz energiáról és eltörölnék a rezsicsökkentést.

Menczer Tamás a bejegyzése végén úgy fogalmazott, hogy április 12-én sorsdöntő választás következik, és szerinte Magyarország nem tiszás ügynököknek való vidék. Hozzátette, hogy csak Orbán Viktor és a Fidesz a biztos választás.