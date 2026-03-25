Menczer Tamás: Bujdosó Andreának az első dolga lenne, hogy a rezsicsökkentést eltörölje + videó

– Bujdosó Andreának az első dolga lenne, ez legyen mindenkinek világos, hogy a rezsicsökkentést eltörölje – hívta fel a figyelmet új videójában Menczer Tamás.

A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója emlékeztetett: a tiszás politikusnak jelentős számú Shell-részvénye van.

– Benne van a vagyonnyilatkozatában, ott néztem meg: 12 322 darab Shell-részvény – számszerűsítette Menczer Tamás. Szerinte ennek fényében nem kétséges, hogy miként döntene Magyar Péter pártjának képviselőjelöltje, aki egyébként ugyanabban a budakörnyéki választókerületben indul a választáson, mint Menczer Tamás.

– Tehát Bujdosó Andreának az első döntése az lesz, hogy eltörli a rezsicsökkentést – szögezte le a kommunikációs igazgató. Felhívta a figyelmet: a rezsicsökkentés megszüntetése súlyos következményekkel járna.

– Hogyha eltörlik a rezsicsökkentést, akkor az ezerforintos benzin- és háromszoros rezsiárat fog mindannyiunknak jelenteni, ő meg a Shell-részvényeivel, meg a Kapitány, a másik Shell-részvényes, degeszre fogják magukat keresni – figyelmeztetett Menczer Tamás.

Óriási a tét, és ez pont olyan, mint a migráció, egyszer rosszul döntesz, soha többet nem tudod kijavítani

– hangsúlyozta a kommunikációs igazgató.