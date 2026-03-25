menczer tamásrezsicsökkentésshelltisza pártBujdosó Andrea

Menczer Tamás: Bujdosó Andreának az első dolga lenne, hogy a rezsicsökkentést eltörölje + videó

A kormánypártok kommunikációs igazgatója szerint a Shell-részvényes Bujdosó Andrea megszüntetné a rezsicsökkentést, ez pedig drasztikus áremelkedést, ezerforintos benzinárat eredményezne.

Magyar Nemzet
2026. 03. 25. 15:47
– Bujdosó Andreának az első dolga lenne, ez legyen mindenkinek világos, hogy a rezsicsökkentést eltörölje – hívta fel a figyelmet új videójában Menczer Tamás.

A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója emlékeztetett: a tiszás politikusnak jelentős számú Shell-részvénye van.

– Benne van a vagyonnyilatkozatában, ott néztem meg: 12 322 darab Shell-részvény – számszerűsítette Menczer Tamás. Szerinte ennek fényében nem kétséges, hogy miként döntene Magyar Péter pártjának képviselőjelöltje, aki egyébként ugyanabban a budakörnyéki választókerületben indul a választáson, mint Menczer Tamás.

– Tehát Bujdosó Andreának az első döntése az lesz, hogy eltörli a rezsicsökkentést – szögezte le a kommunikációs igazgató. Felhívta a figyelmet: a rezsicsökkentés megszüntetése súlyos következményekkel járna.

– Hogyha eltörlik a rezsicsökkentést, akkor az ezerforintos benzin- és háromszoros rezsiárat fog mindannyiunknak jelenteni, ő meg a Shell-részvényeivel, meg a Kapitány, a másik Shell-részvényes, degeszre fogják magukat keresni – figyelmeztetett Menczer Tamás.

Óriási a tét, és ez pont olyan, mint a migráció, egyszer rosszul döntesz, soha többet nem tudod kijavítani

– hangsúlyozta a kommunikációs igazgató.

Budakalász, 2026. március 18. Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a kormánypártok országjárásának budakalászi sajtótájékoztatóján 2026. március 18-án. MTI/Kocsis Zoltán
Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója (Fotó: MTI/Kocsis Zoltán)

 

Borítókép: Bujdosó Andrea, a Tisza Párt fővárosi frakcióvezetője (Fotó: MTI/Kocsis Zoltán)


A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
